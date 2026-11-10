Una densa niebla provocó dos choques múltiples en una autopista del país europeo. Entre los vehículos involucrados había automóviles, camiones y unidades de transporte de carga

Un choque en cadena de 86 vehículos conmocionó a Bulgaria durante la mañana de este martes 10 de noviembre. El accidente ocurrió en la autopista Trakia, cerca de la ciudad de Yambol, y dejó al menos 12 personas muertas y alrededor de 50 heridas, de acuerdo con los reportes más recientes de las autoridades.

El siniestro ocurrió en medio de una densa niebla que redujo considerablemente la visibilidad en la carretera y provocó dos colisiones múltiples en sentidos opuestos. La magnitud del accidente movilizó a policías, bomberos, personal médico y unidades del Ejército, mientras que las autoridades cerraron la autopista para facilitar las labores de rescate.

¿Cómo ocurrió el choque múltiple de 86 vehículos en Bulgaria?

Los accidentes se registraron alrededor de las 7:00 horas, tiempo local, en la autopista Trakia, una de las principales vías que conecta a la capital, Sofía, con la ciudad portuaria de Burgas, junto al mar Negro. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el choque comenzó cuando un camión bloqueó el paso de un autobús que circulaba hacia Burgas, lo que provocó una serie de impactos entre automóviles y unidades de carga.

Posteriormente, ocurrió otra colisión en los carriles contrarios, en dirección a Sofía. Las autoridades contabilizaron 63 vehículos involucrados en un sentido y otros 23 en el contrario. Testigos señalaron que la visibilidad pasó de varias decenas de metros a aproximadamente 10 metros debido a la niebla, mientras que el pavimento húmedo complicó las maniobras de los conductores.

La densa niebla redujo la visibilidad y dificultó la circulación en la carretera./Especial

¿Cuántos heridos dejó el accidente en Bulgaria?

La ministra de Salud de Bulgaria, Katya Ivkova, informó que 10 personas murieron en el lugar del accidente y otras dos fallecieron mientras eran trasladadas a hospitales. En el primer balance sanitario, 46 personas fueron llevadas a centros médicos para recibir atención, aunque reportes posteriores elevaron a alrededor de 50 el número de lesionados.