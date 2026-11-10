La agrupación mexicana presentó ‘Kundalini’, un tema que llega después de la pausa que anunció tras el asesinato de su compañero./ RS

A poco más de dos meses del asesinato de Jonathan ‘Honas’ Meléndez, la banda lo recuerda con un emotivo lanzamiento musical

“Gracias por todo lo que nos enseñaste. Fuiste un gran maestro”, fue parte del mensaje con el que Camilo Séptimo recordó a Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conocido como ‘Honas’, durante el estreno de ‘Kundalini’, su nueva canción lanzada este martes 10 de noviembre de 2026, a poco más de dos meses del asesinato del músico y su familia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

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El lanzamiento representa un momento importante para la agrupación mexicana, que había suspendido sus presentaciones tras la muerte de su tecladista y cofundador. A través de sus redes sociales, los integrantes compartieron el tema acompañado de unas palabras dedicadas a quien formó parte de la historia del grupo, dejando claro que su recuerdo continúa presente tanto en lo personal como en lo musical.

¿Qué significa ‘Kundalini’, la canción que Camilo Séptimo dedicó a Honas?

De acuerdo con el mensaje publicado por la banda, ‘Kundalini’ está inspirada en el amor, los recuerdos y las enseñanzas que permanecen después de perder a un ser querido. La composición también está dedicada a la familia de Jonathan Meléndez, con la intención de rendir un homenaje a las personas que perdieron la vida durante el ataque ocurrido en septiembre.

Los músicos expresaron que, aunque la ausencia de su compañero sigue siendo dolorosa, las experiencias que compartieron con él forman parte de su vida. El estreno se produce después de que Camilo Séptimo decidiera detener sus actividades en vivo, una medida que llevó a la reprogramación de varios de sus conciertos para 2027, mientras los integrantes atravesaban el duelo por lo sucedido.

El asesinato de Honas y su familia en Atizapán de Zaragoza

La tragedia ocurrió el 1 de septiembre de 2026, cuando Jonathan Meléndez fue encontrado sin vida dentro de un departamento del fraccionamiento Grand Viure, situado en Bosque Esmeralda, municipio de Atizapán de Zaragoza. El caso provocó indignación entre seguidores de la agrupación y otros integrantes de la industria musical, quienes lamentaron la muerte del tecladista.

Tras la tragedia ocurrida en el Estado de México, Camilo Séptimo lanzó ‘Kundalini’ para mantener vivo el recuerdo de Honas y su familia./ RS

En el mismo domicilio también fueron asesinadas Ana Paula, esposa del músico, quien tenía cuatro meses de embarazo; su hija Sofía, de tres años, y Aleyda Romero, una joven de 21 años que trabajaba con la familia. Durante la agresión también murió Nala, la mascota del hogar, mientras que un niño de seis años sobrevivió y fue localizado sin lesiones.

Las indagatorias realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) llevaron a la detención de Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’, señalados por su probable participación en el multihomicidio. Según la investigación, los implicados presuntamente buscaban apoderarse de una importante cantidad de dinero en criptomonedas que creían que se encontraba dentro de la vivienda. Los dos hombres fueron vinculados a proceso y el caso continúa bajo investigación.