El actor preocupó a sus seguidores tras publicar un mensaje confuso sobre un supuesto secuestro

El actor mexicano Ari Telch, conocido por sus participaciones en Mirada de mujer y Muchachitas, generó preocupación entre sus seguidores luego de publicar un mensaje en Facebook la noche del domingo 8 de noviembre. En el texto aseguró que una mujer lo perseguía y expresó temor por su seguridad, lo que provocó especulaciones sobre un posible secuestro.

La publicación también hizo que usuarios recordaran que el actor, de 64 años, vive con trastorno bipolar tipo II, diagnóstico que recibió en 2002, después de atravesar una crisis durante un viaje a Brasil. Sin embargo, hasta el momento no existe una versión directa de Telch ni un pronunciamiento de las autoridades que confirme o descarte un hecho delictivo. Tampoco se puede atribuir el mensaje a una crisis relacionada con su condición.

El actor generó preocupación tras publicar un mensaje confuso en Facebook./especial

¿Qué es el trastorno bipolar tipo II y cuáles son sus síntomas?

El trastorno bipolar tipo II es una condición de salud mental caracterizada por episodios de depresión mayor e hipomanía. Esta última consiste en periodos de ánimo elevado o irritable, acompañados de un aumento de energía y actividad.

Durante las fases depresivas pueden aparecer tristeza persistente, pérdida de interés en actividades cotidianas, cansancio, cambios en el sueño y el apetito, así como dificultades para concentrarse. En los episodios hipomaníacos, en cambio, pueden presentarse menor necesidad de dormir, habla acelerada, pensamientos rápidos e impulsividad en decisiones, gastos o conducta sexual.

A diferencia del trastorno bipolar tipo I, el tipo II no incluye episodios de manía completa. La hipomanía suele ser menos intensa y puede pasar inadvertida porque la persona la confunde con una etapa de productividad o buen ánimo. Por ello, el diagnóstico requiere una evaluación profesional.

El trastorno bipolar tipo II combina episodios depresivos e hipomaníacos./especial

Ari Telch convirtió su experiencia en una obra de teatro

El actor ha hablado abiertamente sobre su diagnóstico y el tratamiento psiquiátrico que recibe. En una entrevista con Adela Micha describió algunos de los cambios que experimenta durante los episodios de hipomanía, como dormir pocas horas y presentar conductas impulsivas.

Además, llevó su experiencia al escenario con D’Mente , un monólogo que utiliza el humor para hablar sobre los trastornos mentales, sus síntomas y los prejuicios que enfrentan quienes viven con estas condiciones. La obra se presenta en el Teatro Xola Julio Prieto, en la Ciudad de México.