Aguinaldo 2026: ¿qué trabajadores reciben su pago desde HOY 10 de noviembre?

El pago anticipado del aguinaldo comienza este 10 de noviembre. / iStock

El Gobierno federal estableció el inicio del pago anticipado para determinados servidores públicos y pensionados; conoce quiénes están contemplados y cuándo le corresponde al resto de los trabajadores

Este martes 10 de noviembre comienza el pago del aguinaldo 2026 para trabajadores de la Administración Pública Federal, una prestación que podrá alcanzar hasta 40 días de salario para determinados servidores públicos y pensionados. La fecha fue establecida mediante un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 23 de octubre, que contempla a trabajadores de distintas dependencias gubernamentales, personal militar y personas que reciben determinadas pensiones. Sin embargo, este adelanto no aplica para todos los empleados del país, pues quienes trabajan en empresas privadas tienen un calendario distinto para recibir esta prestación.

¿Qué trabajadores reciben el aguinaldo desde el 10 de noviembre?

De acuerdo con el decreto publicado en el DOF, el pago anticipado del aguinaldo contempla a los siguientes grupos: Personas servidoras públicas de las dependencias y entidades federales sujetas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Personal operativo de confianza de las dependencias y entidades.

Trabajadores de enlace y de mando.

Integrantes del Servicio Exterior Mexicano que desempeñan funciones en México o en representaciones mexicanas en el extranjero.

Personal militar en activo.

Personas contratadas por honorarios para prestar servicios profesionales en dependencias y entidades federales, con cargo al capítulo de Servicios Personales.

Personas que reciben haberes de retiro, pensiones militares, civiles o de gracia.

Deudos que reciben una pensión del ISSSTE o con cargo al erario federal.

Personal autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El decreto establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal podrán comenzar a cubrir el aguinaldo a partir de este 10 de noviembre, conforme a los lineamientos correspondientes. También se recomienda que los poderes Legislativo y Judicial realicen el pago en ese periodo.

El adelanto no aplica para todos los trabajadores. / iStock

¿De cuánto es el aguinaldo que recibirán estos trabajadores?

Para los trabajadores contemplados en el decreto presidencial, el aguinaldo puede ser de hasta 40 días de salario, de acuerdo con el grupo al que pertenezcan y las condiciones establecidas en el documento.

En el caso de los pensionados contemplados en la disposición, la gratificación también puede alcanzar hasta 40 días de la cuota de pensión asignada.

Es importante señalar que no todos los beneficiarios necesariamente recibirán la misma cantidad, pues el monto depende de las disposiciones aplicables a cada categoría.

¿Quiénes no recibirán el aguinaldo anticipado?

El decreto también establece algunas excepciones. No tienen derecho a esta prestación bajo las disposiciones señaladas: Personas físicas contratadas bajo el régimen de honorarios especiales de la Administración Pública Federal.

Personal contemplado en los convenios de coordinación técnica de enseñanza con las entidades federativas. Estas exclusiones corresponden al decreto para los trabajadores de la Administración Pública Federal.

El decreto presidencial establece quiénes reciben primero esta prestación./ Pixabay

¿Cuándo deben pagar el aguinaldo a los trabajadores de empresas privadas?

Para quienes trabajan en empresas privadas, el calendario es diferente.

El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre y corresponder, como mínimo, a 15 días de salario por un año de servicio.

Además, las personas que no hayan cumplido un año trabajando tienen derecho a recibir la parte proporcional de esta prestación, incluso si ya no laboran para la empresa al momento de realizarse el pago.

Por lo tanto, el inicio del depósito este 10 de noviembre corresponde a los beneficiarios contemplados en el decreto federal y no representa una fecha obligatoria de pago para todas las empresas del país.

Si un trabajador no recibe su aguinaldo dentro del plazo legal, puede solicitar orientación y asesoría gratuita ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).