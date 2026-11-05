¿De cuánto es la multa por no pagar el aguinaldo antes del 20 de diciembre?

La Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores deben recibir al menos 15 días de salario

El aguinaldo es una prestación obligatoria para los trabajadores en México y debe pagarse, como máximo, el 20 de diciembre, de acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Los empleadores que no cumplan con esta disposición pueden enfrentar multas que superan el medio millón de pesos, dependiendo de la infracción.

La legislación establece que cada trabajador debe recibir un monto equivalente a 15 días de salario como mínimo. Además, quienes no hayan cumplido un año de servicio también tienen derecho a esta prestación, incluso si ya no laboran en la empresa al momento de su liquidación. En esos casos, el patrón debe entregar la parte proporcional correspondiente al tiempo trabajado.

La Ley Federal del Trabajo establece un mínimo de 15 días de salario por concepto de aguinaldo./especial

¿De cuánto es la multa por no pagar el aguinaldo a tiempo?

El incumplimiento de las obligaciones laborales puede generar sanciones económicas para los patrones. Según el artículo 1002 de la Ley Federal del Trabajo, las multas por violaciones a las normas de trabajo pueden ir de 50 a 5 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Para 2026, el valor de la UMA señalado en la información de origen es de 117.31 pesos. Con esa referencia, las sanciones económicas quedarían de la siguiente manera: Multa mínima: 5 mil 865.50 pesos.

Multa máxima: 586 mil 550 pesos.

El monto depende de la infracción y de las circunstancias del incumplimiento. Por ello, los empleadores que no entreguen el aguinaldo dentro del plazo establecido pueden exponerse a una sanción económica.

Los patrones pueden recibir multas de hasta 586 mil 550 pesos por incumplimientos laborales./especial

¿Cuánto deben pagarte de aguinaldo en 2026?

El artículo 87 de la LFT señala que el aguinaldo anual debe equivaler, por lo menos, a 15 días de salario y entregarse antes del 20 de diciembre.

Quienes hayan trabajado menos de un año tienen derecho a recibir una cantidad proporcional al tiempo que prestaron sus servicios. Esta disposición también aplica para las personas que ya no se encuentren laborando en la empresa cuando llegue la fecha de pago. Por tanto, el tiempo trabajado no elimina el derecho a recibir esta prestación: únicamente determina la cantidad que corresponde.

Los trabajadores que no cumplieron un año de servicio también tienen derecho al pago proporcional./especial

¿Dónde denunciar si no te pagan el aguinaldo?

Si un trabajador detecta irregularidades o no recibe su aguinaldo dentro del plazo legal, puede solicitar orientación ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), institución que brinda asesoría sobre derechos laborales.

La dependencia pone a disposición los siguientes medios de contacto: Teléfonos: 800 911 7877 y 800 717 2942.

Teléfono en Ciudad de México: 55 5998 2000, extensiones 44740 y 44741.

Correo electrónico: orientacionprofedet@stps.gob.mx.

Dirección: Dr. José María Vértiz 211, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

La Profedet ofrece orientación a quienes enfrentan problemas con el pago de su aguinaldo./especial