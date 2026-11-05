México establece nuevas reglas para impulsar el uso de pagos electrónicos a partir del 5 de noviembre de 2026./ Pixabay

La Secretaría de Hacienda tendrá 15 días hábiles para determinar las actividades donde únicamente se permitirán pagos electrónicos

Llevar dinero en la cartera podría no ser suficiente para pagar algunos servicios en México durante los próximos meses. Con la entrada en vigor de una nueva legislación federal, determinadas actividades económicas podrían comenzar a exigir pagos mediante tarjetas bancarias, transferencias o aplicaciones digitales, aunque el cambio no será inmediato ni aplicará de la misma manera para todos los establecimientos.

Se trata de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que comenzó a aplicarse este jueves 5 de noviembre de 2026, después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el miércoles 4 de noviembre. La iniciativa fue impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el propósito de facilitar las operaciones electrónicas y ampliar el acceso de la población a los servicios financieros.

La legislación introduce nuevas responsabilidades para las autoridades y contempla modificaciones en la manera de cobrar determinados productos y servicios. Sin embargo, los mexicanos no tendrán que dejar de utilizar efectivo de un día para otro, ya que primero deberán identificarse las actividades sujetas a las nuevas condiciones y establecerse los mecanismos para implementarlas.

¿En qué negocios ya no se podrá pagar con billetes y monedas?

Uno de los puntos centrales de la ley aparece en el artículo 13, que concede a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la facultad de determinar cuáles serán los sectores económicos donde únicamente podrán aceptarse medios de pago electrónicos. Esto abre la posibilidad de que ciertos establecimientos dejen de recibir efectivo cuando entren en operación las reglas correspondientes.

Entre las actividades mencionadas previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentran las gasolineras y las casetas de peaje, debido a la cantidad de operaciones que realizan diariamente con dinero físico. Sin embargo, su incorporación a este esquema todavía depende de las determinaciones oficiales, por lo que no existe una prohibición inmediata para pagar gasolina o peajes con billetes y monedas.

Hacienda tendrá 15 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la ley para anunciar los sectores que quedarán sujetos a estas disposiciones. Después de que se publique esa decisión, las autoridades responsables de cada actividad dispondrán de otros 15 días hábiles para elaborar las reglas que deberán cumplir los establecimientos, incluidos los requisitos técnicos y los periodos de adaptación.

Por lo tanto, las tiendas de conveniencia, supermercados, restaurantes y otros negocios privados podrán continuar recibiendo efectivo, siempre que no exista una disposición específica que les imponga otra modalidad. La legislación tampoco establece que todas las personas deban abrir inmediatamente una cuenta bancaria o contratar una tarjeta para realizar sus compras habituales.

Otro aspecto importante es que el dinero físico podrá utilizarse excepcionalmente en sectores obligados a recibir pagos electrónicos cuando ocurran fallas extraordinarias que impidan completar las operaciones. Los artículos 15 y 16 contemplan el uso de efectivo o cheques durante estas contingencias, pero advierten que no podrán emplearse “de manera permanente o recurrente” para evitar el cumplimiento de las nuevas obligaciones.

Los billetes y monedas seguirán utilizándose en México, aunque algunos sectores podrían enfrentar restricciones./ Pixabay

Pagos digitales en México: tarjetas, transferencias y códigos QR serán alternativas

La transformación no estará limitada a las compras en establecimientos privados. Las dependencias del Gobierno federal, estatal y municipal también deberán avanzar en la incorporación de herramientas electrónicas para recibir pagos de trámites y servicios públicos, lo que permitirá ofrecer alternativas al uso de efectivo en distintas gestiones administrativas.

Para realizar estas operaciones, los consumidores podrán utilizar tarjetas de crédito y débito, transferencias bancarias, códigos QR y dispositivos con tecnología NFC, además de otras soluciones financieras reconocidas por las autoridades. El objetivo es que existan diferentes opciones para pagar sin necesidad de entregar dinero físico.

Una de las alternativas que ya funciona en México es Cobro Digital (CoDi), desarrollado por el Banco de México (Banxico). Esta herramienta permite efectuar pagos directamente desde una aplicación bancaria mediante un código QR o tecnología NFC. El usuario únicamente necesita contar con una cuenta en una institución participante, acceso a internet y una aplicación compatible para autorizar la transferencia.

La legislación también busca facilitar el acceso a productos financieros contratados por internet. Para ello, contempla el reconocimiento de la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano, mecanismos que permitirán utilizar información y documentos electrónicos durante los procesos de identificación, conforme a las disposiciones aplicables.

Además, Banxico podrá impulsar medidas para mejorar el funcionamiento de los pagos electrónicos, incluida la posibilidad de establecer especificaciones para que las terminales de cobro acepten operaciones mediante códigos QR. Estas acciones buscan facilitar el uso de herramientas financieras tanto para los negocios como para sus clientes.