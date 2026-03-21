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¿Es seguro pagar con tarjeta en gasolineras y casetas? Estos son los riesgos en México

Se han encendido las alertas sobre posibles fraudes y vulnerabilidades / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 15:29 - 21 marzo 2026
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El uso obligatorio de pagos digitales en 2026 trae beneficios, pero también pone sobre la mesa nuevos peligros que debes conocer

Con la llegada de los pagos digitales obligatorios en gasolineras y casetas en México a partir de 2026, muchos usuarios ya se preguntan si realmente es seguro pagar con tarjeta o celular en estos puntos.

La medida, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca eliminar el uso de efectivo y modernizar el sistema de cobro; sin embargo, también ha encendido las alertas sobre posibles fraudes y vulnerabilidades.

En el año se implementarán pagos digitales obligatorios en gasolineras y casetas en México / Redes Sociales

¿Qué tan seguros son los pagos digitales?

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), los pagos realizados en Terminales de Punto de Venta (TPV) son seguros gracias al respaldo del sistema bancario.

Esto incluye la mayoría de transacciones que realizas con tarjeta en establecimientos físicos como gasolineras o casetas. Pero ojo: el riesgo no siempre está en la tecnología, sino en factores externos como manipulaciones indebidas o descuidos del usuario.

Las gasolineras en el futuro ya no recibirán el efectivo, según el Gobierno Federal / FREEPIK

Los riesgos: fraudes que sí existen

Aunque el sistema es confiable, hay prácticas delictivas que siguen vigentes, entre ellas: “Toque fantasma”: el fraude silencioso. Este tipo de estafa ocurre con tarjetas o dispositivos con tecnología sin contacto (NFC).

Los delincuentes pueden:

  • Acercarse físicamente con un lector para robar datos

  • Usar apps maliciosas para capturar la señal de tu tarjeta

  • Realizar cargos sin que te des cuenta

Este método no necesita contacto directo con la terminal, lo que lo vuelve más difícil de detectar.

La moneda digital podría traer algunos problemas que son comunes en la banca / Redes Sociales

Recomendaciones para evitar fraudes

Para proteger tu dinero, las autoridades recomiendan:

  • Tapar el teclado al ingresar tu NIP

  • No perder de vista tu tarjeta en ningún momento

  • Verificar que la terminal no tenga dispositivos extraños

  • Evitar usar tarjetas en lugares sospechosos

  • No pasar la tarjeta más veces de lo necesario

  • Activar notificaciones bancarias en tiempo real

Además, si detectas un cargo irregular, debes reportarlo inmediatamente a tu banco.

¿Cómo protegerte del “toque fantasma”?

  • Usa fundas o carteras con bloqueo RFID/NFC

  • Desactiva el NFC cuando no lo uses

  • Evita pagos sin contacto en lugares muy concurridos

¿Entonces conviene pagar con tarjeta?

Sí, pero con precaución. El sistema financiero en México ofrece altos niveles de seguridad, pero el usuario sigue siendo el primer filtro contra fraudes. La digitalización es inevitable, pero también implica estar más alerta que nunca.

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