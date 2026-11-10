La actriz Toukie Smith mantuvo una relación con Robert De Niro entre 1988 y 1996. / Especial

La modelo y actriz falleció en un hospital de Nueva York tras enfrentar una larga batalla contra la esclerosis múltiple. Sus hijos, fruto de su relación con el protagonista de 'Taxi Driver', confirmaron la noticia

Toukie Smith, modelo y actriz estadounidense reconocida por su participación en las series Miami Vice y 227, murió a los 74 años. La intérprete, quien fue pareja del actor Robert De Niro y madre de sus hijos gemelos, falleció el pasado 4 de noviembre en un hospital de Nueva York.

La noticia fue confirmada este 10 de noviembre por sus hijos, Airyn y Julian De Niro, mediante un comunicado difundido a través de The Hollywood Reporter. En el mensaje, informaron que su madre murió después de enfrentar una larga y difícil batalla contra la esclerosis múltiple.

Los gemelos también recordaron el legado de Smith en la industria del entretenimiento y la moda, donde consiguió reconocimiento durante las décadas de los setenta y ochenta.

"Toukie era una fuerza de la naturaleza. Dejó una huella imborrable en nuestros corazones y en todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla", expresaron sus hijos.

¿De qué murió Toukie Smith, expareja de Robert De Niro?

De acuerdo con el comunicado de sus hijos, Toukie Smith falleció a consecuencia de las complicaciones relacionadas con la esclerosis múltiple, enfermedad que enfrentó durante un largo periodo.

La actriz murió el miércoles 4 de noviembre en un hospital de Nueva York. Hasta el momento, su familia no ha compartido más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica del sistema nervioso central que afecta la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Puede provocar problemas de movilidad, debilidad muscular, alteraciones visuales y otros síntomas que varían de una persona a otra.

Toukie Smith, modelo y actriz estadounidense, murió a los 74 años tras enfrentar esclerosis múltiple. / @DOA_MX

El vínculo con Robert De Niro

Toukie Smith y Robert De Niro mantuvieron una relación sentimental entre 1988 y 1996. Durante esos años formaron una familia y tuvieron dos hijos gemelos: Airyn y Julian, quienes nacieron en octubre de 1995 mediante fertilización in vitro y gestación subrogada.

Aunque la pareja terminó su relación después de ocho años, ambos compartieron la crianza de sus hijos.

Airyn y Julian fueron quienes dieron a conocer la muerte de su madre y le dedicaron un mensaje de despedida en el que destacaron su personalidad, trayectoria y el impacto que tuvo en sus vidas.

Robert De Niro y Toukie Smith tuvieron dos hijos gemelos, Airyn y Julian. / @airyphim

¿Quién fue Toukie Smith y en qué películas y series participó?

Nacida como Doris Smith el 25 de septiembre de 1952 en Filadelfia, Pensilvania, Toukie construyó una carrera que comenzó en las pasarelas antes de llegar a la televisión y el cine.

Se mudó a Nueva York en 1972 para estudiar en el Fashion Institute of Technology. Posteriormente, comenzó a trabajar como modelo para importantes diseñadores y casas de moda, entre ellos Yves Saint Laurent, Chanel, Givenchy, Thierry Mugler e Issey Miyake.

En 1978 recibió el reconocimiento de Modelo del Año de Bloomingdale's, uno de los momentos destacados de su trayectoria en la industria.

A finales de los años ochenta incursionó en la actuación. Participó en la serie Miami Vice entre 1987 y 1988, donde interpretó a Angie, y posteriormente consiguió uno de sus papeles más reconocidos en la comedia televisiva 227, producción en la que dio vida a Eva Rawley durante sus dos últimas temporadas.

Su trabajo también llegó a la pantalla grande con producciones como Talkin' Dirty After Dark (1991), I Like It Like That (1994), Joe's Apartment (1996) y The Preacher's Wife (1996), película protagonizada por Whitney Houston y Denzel Washington.

Además de su trabajo como modelo y actriz, Smith incursionó en el ámbito gastronómico con un restaurante en Nueva York llamado Toukie's, que abrió durante la década de los noventa.