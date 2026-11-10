Un tramo de muro fronterizo en construcción en la región de Big Bend, el 23 de septiembre de 2026, cerca de Sierra Blanca, Texas. (AP Foto/John Locher)

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno de Donald Trump a reanudar la construcción del muro fronterizo en la región de Big Bend, Texas

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema de Estados Unidos despejó el lunes el camino para que el gobierno del presidente Donald Trump reanude la construcción del muro fronterizo en la región de Big Bend, Texas, un golpe para opositores de ambos partidos que habían argumentado que el proyecto es un despilfarro de dinero que amenaza a un paisaje único.

El muro fronterizo es uno de los proyectos emblemáticos de Trump, quien ha prometido durante años levantar una barrera por toda la frontera sur, desde el océano Pacífico hasta el golfo de México.

Legisladores republicanos aprobaron 46.000 millones de dólares en fondos para el proyecto a mediados del año pasado, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés) ha levantado hasta 19 kilómetros (12 millas) de muro a la semana en toda la frontera.

El gobierno ha emitido amplias exenciones para eludir las regulaciones. Esas normas tienen como objetivo la protección del medio ambiente pero, históricamente, han ralentizado grandes proyectos de construcción.

En la región de Big Bend, la oposición bipartidista se ha movilizado para hacer frente al proyecto, el cual incluiría muros de acero de 9,1 metros (30 pies) de altura en algunas zonas, así como barreras para vehículos y nuevos caminos.

Han argumentado que las barreras son un despilfarro de dinero que amenaza a la economía y la forma de vida de un área donde la inmigración ilegal ha sido históricamente baja. Aseguran que se podría hacer un mejor trabajo utilizando exclusivamente tecnología de vigilancia, como drones.

Una jueza en Texas dio la razón a los opositores, determinando que el Congreso probablemente no había autorizado de manera clara estas exenciones tan amplias para un área con la tasa más baja de detenciones de migrantes en la frontera sur. Ordenó la suspensión inmediata de toda actividad relacionada con la obra en el área, la cual incluye al Parque Nacional Big Bend y terrenos estatales y privados.

Donald Trump mantiene la ampliación del muro fronterizo como parte de su estrategia migratoria. / iStock

El gobierno de Trump presentó una apelación de emergencia, argumentando que en Big Bend se registran cruces fronterizos ilegales e incautaciones de drogas. También podría desviarse más tránsito hacia la zona si hay un hueco en el muro, afirmaron los abogados del gobierno federal.

La Corte Suprema coincidió en que la ley limita de forma estricta las facultades de los jueces para intervenir cuando el gobierno federal decide que es necesaria una construcción rápida de barreras fronterizas. En una decisión mayoritaria, la Corte Suprema falló a favor de suspender la decisión del tribunal de menor instancia mientras el caso sigue su curso. La jueza Ketanji Brown Jackson votó en disenso.

El Centro para la Diversidad Biológica junto con Friends of the Ruidosa Church y un guía del río en el área de Big Bend presentaron la demanda para impugnar la obra.

Laiken Jordahl, defensor de tierras públicas para el Centro para la Diversidad Biológica, destacó que era la primera vez que el gobierno había eximido un amplio conjunto de leyes ambientales dentro de un parque nacional.

“Esta horrenda decisión despeja el camino para que los contratistas arrasen desierto prístino con maquinaria pesada y utilicen dinamita para estallar las paredes de cañones antes de que los tribunales hayan siquiera decidido si esta destrucción es legal. Están dando luz verde a la destrucción permanente del lugar más agreste de Texas, y al robo de un gran río estadounidense”, declaró Jordahl.

Otros opositores incluyen al senador republicano por Texas, John Cornyn, quien el lunes publicó un artículo de opinión en contra del proyecto en el San Antonio Express-News.