Bobby Pulido gana elecciones en Texas: qué significa su triunfo para los latinos y los demócratas

Bobby Pulido derrotó a Monica De La Cruz en las elecciones por el Distrito 15 de Texas./ia

El cantante de música tejana derrotó a la republicana Monica De La Cruz y recuperó para el Partido Demócrata el Distrito 15 de Texas

El cantante de música tejana Bobby Pulido obtuvo una victoria en las elecciones intermedias de Estados Unidos al derrotar a la republicana Monica De La Cruz en el Distrito Congresional 15 de Texas. Con este resultado, los demócratas recuperaron un escaño que habían perdido en 2022 y consiguieron un avance en una región donde los republicanos habían fortalecido su presencia durante los últimos años.

El triunfo tiene relevancia porque el distrito comprende comunidades del sur de Texas con una importante población de origen latino. En 2024, Donald Trump ganó ese territorio por una diferencia de 18 puntos porcentuales, de acuerdo con información de The Texas Tribune. Sin embargo, Pulido consiguió cambiar el resultado con una campaña enfocada en el costo de vida, la atención médica y las consecuencias de las redadas migratorias.

El cantante de música tejana logró que los demócratas recuperaran un escaño que perdieron en 2022./AFP

¿Qué significa la victoria de Bobby Pulido para los demócratas?

El triunfo de Pulido representa la recuperación de un distrito que permanecía en manos republicanas desde 2022, cuando Monica De La Cruz se convirtió en la primera republicana en ganar un periodo completo como representante federal por el Valle del Río Grande.

La contienda también fue relevante por la disputa alrededor del mapa electoral de Texas. Los republicanos buscaban mantener una ventaja en el Distrito 15 mediante una nueva distribución territorial; sin embargo, el cantante logró imponerse incluso en comunidades rurales donde los demócratas habían enfrentado dificultades en elecciones anteriores.

De acuerdo con The Texas Tribune, la agencia Associated Press declaró ganador a Pulido poco después de las 23:30 horas del martes 3 de noviembre. Su victoria representa un revés para los republicanos y devuelve a los demócratas representación en una zona estratégica del sur de Texas.

La campaña de Pulido se enfocó en el costo de vida./AFP

¿Por qué el voto latino fue importante para Bobby Pulido?

El resultado volvió a colocar al voto latino en el centro de la discusión política estadounidense. Durante los últimos años, el Valle del Río Grande había registrado un acercamiento de parte de sus electores al Partido Republicano, impulsado por preocupaciones relacionadas con la economía, el costo de vida y la migración.

Pulido aprovechó su reconocimiento entre las comunidades del sur de Texas para construir una campaña cercana a los habitantes. Participó en conciertos, reuniones comunitarias y celebraciones de quinceañeras, espacios que le permitieron acercarse directamente a los electores.

Además, se presentó como un demócrata conservador y evitó identificarse por completo con las posturas de su partido en Washington. Su discurso buscó atraer a personas que habían respaldado a Donald Trump, pero que también expresaban preocupación por el impacto de las políticas migratorias en sus familias y negocios.

Aunque su triunfo no significa que todos los votantes latinos compartan las mismas preferencias políticas, sí muestra que el respaldo de esta población puede cambiar entre una elección y otra y que continúa siendo disputado por ambos partidos.

El artista realizó reuniones comunitarias y participó en celebraciones locales durante su campaña./AFP

¿Qué propone Bobby Pulido sobre migración y economía?

Durante su campaña, el cantante puso en el centro de sus propuestas tres temas: economía, salud y migración. Sobre el primero, habló del aumento en el costo de vida y de la necesidad de generar oportunidades para que las familias mejoren sus ingresos.

En materia de salud, incorporó el acceso a servicios médicos entre las preocupaciones que buscaba atender desde el Congreso. Respecto a la migración, cuestionó las consecuencias humanitarias y económicas de las redadas, especialmente para las familias y los pequeños negocios del Valle del Río Grande.

Pulido también utilizó un mensaje para marcar distancia de la confrontación partidista: aseguró que no estaba con el equipo rojo ni con el azul, sino con la comunidad que buscaba representar. Por ello, su llegada al Congreso no implica necesariamente que respaldará todas las iniciativas de los demócratas.

Bobby Pulido llegará a la Cámara de Representantes de Estados Unidos en enero de 2027./AFP

¿Cuándo llegará Bobby Pulido al Congreso de Estados Unidos?

Después de más de tres décadas de trayectoria en la música tejana, Bobby Pulido comenzará una nueva etapa en la política estadounidense. El cantante ocupará un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos a partir de enero de 2027, cuando inicie el nuevo periodo legislativo.