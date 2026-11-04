A ocho meses de suspender sus operaciones, Magnicharters fue declarada en quiebra por un juzgado federal de la Ciudad de México. La resolución abre una nueva etapa en el proceso legal de la aerolínea, que contempla la venta de sus bienes para cubrir los adeudos que mantiene con trabajadores, instituciones y otras empresas.
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La decisión fue tomada por el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, que consideró procedente la solicitud de concurso mercantil debido al incumplimiento generalizado de sus obligaciones de pago. Con esta determinación, la compañía pasará a un procedimiento de liquidación bajo la supervisión de las autoridades correspondientes.
¿Qué pasará con Magnicharters tras ser declarada en quiebra?
De acuerdo con la resolución judicial, se abrió formalmente la etapa de quiebra de la aerolínea, conforme a la Ley de Concursos Mercantiles. Esto significa que comenzará el proceso para administrar y vender sus bienes, con el objetivo de obtener recursos para pagar a los acreedores reconocidos.
Como parte del procedimiento, el juzgado solicitó la intervención de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), debido a que Magnicharters prestaba el servicio público de transporte aéreo nacional de pasajeros mediante una concesión federal. La dependencia deberá designar a un síndico en un plazo de cinco días hábiles.
El síndico será responsable de administrar la quiebra y coordinar las acciones correspondientes. Posteriormente, el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles deberá autorizar su designación para que pueda realizar las funciones establecidas en el procedimiento.
¿A quién le debe dinero Magnicharters?
Antes de la resolución, el sindicato de trabajadores informó que alrededor de 500 acreedores habían solicitado el reconocimiento de adeudos relacionados con la aerolínea. La cifra incluye personas, instituciones y compañías que reclaman pagos pendientes.
En entrevista con MILENIO, Alejandro González Forastieri, secretario general de la Asociación Mexicana de Trabajadores de Autotransportes, Aéreo-Transportes, Similares y Conexos de la República Mexicana (Amtaascm), señaló que entre los acreedores se encuentran la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
También figuran empresas propietarias de motores y aeronaves, así como trabajadores de tierra y personal de vuelo. Según González Forastieri, los empleados tienen carácter de acreedores privilegiados, por lo que cuentan con prioridad en el pago de sus adeudos, conforme al procedimiento legal.
Magnicharters adeuda 161 millones de pesos a sus trabajadores
Uno de los principales pendientes de la compañía corresponde a sus obligaciones laborales. De acuerdo con el secretario general de la Amtaascm, Magnicharters debe alrededor de 161 millones de pesos a sus trabajadores, cantidad relacionada con salarios y prestaciones pendientes.
La aerolínea solicitó ingresar a concurso mercantil el 14 de mayo de 2026, con la intención de atender sus compromisos financieros y laborales. Desde entonces, el expediente quedó en manos del juzgado especializado, mientras los trabajadores y el sindicato daban seguimiento a la resolución.
Con la declaración de quiebra, comenzará la etapa para identificar y administrar los bienes de la compañía, así como atender las solicitudes de pago de los acreedores. El procedimiento determinará cómo se distribuirán los recursos obtenidos de la venta de activos, de acuerdo con las prioridades que establece la legislación.