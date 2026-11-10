Miguel Ángel Almaraz Maldonado relató que corrió durante una hora para escapar de hombres armados y logró pedir ayuda tras abordar un autobús con destino a Monterrey

Una balacera y un descuido de sus captores permitieron que Miguel Ángel Almaraz Maldonado, alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, lograra escapar de un secuestro ocurrido el sábado 7 de noviembre en los límites de Zacatecas y San Luis Potosí. El funcionario relató los momentos que vivió antes de ponerse a salvo y reencontrarse con su familia.

Los hechos comenzaron alrededor de las 16:00 horas, cuando el presidente municipal viajaba con su esposa y otros acompañantes por una carretera ubicada entre El Oro y Real de Catorce. Durante el trayecto fueron interceptados por sujetos armados que los obligaron a bajar de su vehículo. Posteriormente llegaron otras unidades y los agresores separaron a los hombres de las mujeres, entre ellas la esposa del alcalde.

¿Cómo escapó Miguel Ángel Almaraz de sus secuestradores?

Almaraz Maldonado explicó que él y otro hombre fueron trasladados hasta un potrero, donde permanecieron retenidos. En medio de la situación se registró una balacera que distrajo a sus captores, lo que les permitió abandonar el lugar y correr para evitar que los alcanzaran. "Ellos se fueron y dijeron al cabo ustedes no se van, "y como nos íbamos a quedar, corrimos como una hora sin parar".

La huida los llevó hasta un cerro, desde donde tuvieron que buscar nuevamente el camino hacia la carretera. Después de varias horas consiguieron llegar a una vialidad cuando ya había oscurecido, pero enfrentaron otra dificultad: ninguno de los automovilistas quería detenerse para auxiliarlos, debido al temor que existe en la zona.

Fue hasta que apareció un autobús con dirección a Monterrey cuando consiguieron transporte para salir del lugar. El alcalde recordó las dificultades que enfrentaron para recibir ayuda y expresó: "Nadie nos daba raid, la gente tiene miedo hasta que pasó un autobús y "parriba".

El alcalde de Río Bravo fue privado de su libertad en los límites de Zacatecas y San Luis Potosí./ nmas

Un retén migratorio en Coahuila permitió identificar al alcalde

El recorrido continuó hasta un punto de revisión migratoria en Coahuila, donde los agentes solicitaron documentos de identificación a los pasajeros. Como el funcionario no llevaba sus pertenencias, decidió explicar personalmente su situación a uno de los elementos de seguridad. ""Ahí pedí hablar con uno de los agentes y le dije soy el alcalde de Río Bravo y dijeron este es el presidente y ahí ya se hizo la historia".

Mientras tanto, su esposa y los demás acompañantes habían conseguido ayuda de particulares en un punto carretero. Estas personas les proporcionaron alimentos y un lugar seguro para permanecer hasta la llegada de las autoridades. El domingo 8 de noviembre se confirmó que el alcalde estaba a salvo, luego de un operativo de búsqueda en el que participaron autoridades federales y estatales.