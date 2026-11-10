Poncho de Nigris reta a João Ferreira a pelear en Ring Royale por defender a su mamá

Poncho de Nigris salió en defensa de su mamá tras el conflicto en La Mansión VIP 2./Especial

El regiomontano salió en defensa de Doña Alegría luego de un incómodo momento en La Mansión VIP 2 y lanzó un desafío al influencer brasileño a través de redes sociales

La polémica llegó a La Mansión VIP 2 apenas un día después de su estreno. Esta vez, los protagonistas fueron Doña Alegría, madre de Poncho de Nigris, y los participantes João Ferreira y Jaryel Román, luego de una dinámica de baile que incomodó a Leticia Guajardo, nombre real de la concursante.

La situación no quedó solamente dentro del reality de HotSpanish, pues llegó hasta las redes sociales de Poncho de Nigris, quien expresó su molestia por la manera en que el influencer brasileño respondió a su mamá. Incluso, el conductor aprovechó para lanzarle un reto y proponerle un enfrentamiento en Ring Royale.

¿Por qué Doña Alegría quiso abandonar La Mansión VIP 2?

El conflicto comenzó durante una dinámica de convivencia en la que João Ferreira y Jaryel Román le bailaron a Doña Alegría. La participante manifestó su incomodidad ante los demás habitantes y aseguró que no había dado pie a ese tipo de comportamiento, además de describirse como una mujer recatada que no estaba acostumbrada a esas situaciones.

El episodio ocurrió el domingo 8 de noviembre, durante el arranque de la segunda temporada del programa. Tras lo sucedido, Leticia Guajardo expresó su intención de abandonar la competencia este lunes, apenas 24 horas después de haber ingresado a la residencia, lo que generó reacciones entre los seguidores del reality.

Doña Alegría, cuyo nombre real es Leticia Guajardo, ingresó al reality de HotSpanish./Especial

¿Qué le dijo Poncho de Nigris a João Ferreira?

La reacción de Poncho de Nigris llegó a través de su cuenta de X, donde lanzó un mensaje directo contra el creador de contenido brasileño. El regiomontano cuestionó la actitud de Ferreira y aseguró que no le había gustado la manera en que contestó a su madre.

“Muy groserito el brasileño, vamos a ver si cuando entremos tiene los mismos huevos. Muy agresivo que le contesta a Doña Alegría. Según tiene cinturones, ahí está Ring Royale a ver si es muy bueno”, escribió el conductor en redes sociales.