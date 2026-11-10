El conductor agresivo fue filmado golpeando a un trabajador de un establecimiento de WTC

En el video difundido, se puede apreciar a ver cuando el valet le pidió a un automovilista que no dejara su automóvil en un lugar reservado para vehículos de emergencia. No obstante la indicación por parte del trabajador no le gustó nada al conductor violento, quien terminó golpeando brutalmente al personal del valet parking en el estacionamiento del World Trade Center (WTC), en la Ciudad de México.

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Todo ocurrió porque el trabajador simplemente le pidió que respetara un espacio destinado a los vehículos de emergencia./@c4jimenez

El sujeto en el video se ve como llego a golpes con el empleado, donde lo tiró al suelo, lo arrastró, lo pateó y siguió golpeándolo, mientras otra persona grababa la agresión con su teléfono celular.

¿Cómo fue la agresión?

En medio del ataque agresivo por el hombre del automóvil, el sujeto todavía le reclamó al trabajador:

“¿De qué te ríes?”, a lo que este respondió: “¿A qué hora me reí?”.

Luego del altercado uno de los compañeros del valet parking trató de tranquilizar al automovilista y le pidió que dejara de golpearlo. “¡Ya, amigo!”, le decía, pero el hombre seguía fuera de control. Ni siquiera la mujer que lo acompañaba lograba detenerlo. “Ya, mi amor”, le repetía, mientras intentaba calmarlo y lo llamaba por su nombre, Uriel. Pero el acto no sirvió de nada ya que el sujeto, lejos de tranquilizarse, le respondió: “Déjame, lo despacho. Espérame”, era claro que quería seguir golpeando al empleado.

¿Por qué paso el acto violento?