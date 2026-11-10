La convivencia en La Mansión VIP 2 apenas comienza y sus participantes ya protagonizaron uno de los momentos más inesperados de la temporada. Bellakath e Itatí López sorprendieron a sus compañeros al simular una fuerte pelea que provocó confusión dentro de la residencia.
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La situación escaló al punto de que los guardias de seguridad ingresaron para intervenir ante el supuesto conflicto. Sin embargo, lo que parecía convertirse en una confrontación entre las participantes terminó siendo una broma que tomó por sorpresa a los demás habitantes.
¿Cómo fue la supuesta pelea entre Bellakath e Itatí López?
El momento ocurrió durante la convivencia de las participantes en el reality organizado por HotSpanish. Bellakath e Itatí López comenzaron a protagonizar una discusión que parecía subir de tono, por lo que sus compañeros reaccionaron ante lo que ocurría.
La escena llamó la atención debido a que la situación aparentaba salirse de control. Incluso, la intervención de los guardias de seguridad aumentó la tensión entre los habitantes, quienes no sabían que estaban presenciando una actuación preparada por las influencers.
Bellakath e Itatí revelan que todo fue una broma
Después de provocar la preocupación de sus compañeros, se descubrió que el supuesto enfrentamiento no era real y que ambas participantes habían preparado la situación como una broma.
El momento generó risas entre los habitantes una vez que conocieron la verdad, mientras que la reacción de quienes creyeron que realmente estaban peleando convirtió la escena en uno de los primeros momentos virales de La Mansión VIP 2.