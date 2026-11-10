Bellakath e Itatí López sorprendieron a sus compañeros con una supuesta pelea dentro de La Mansión VIP 2./Especial

Las influencers protagonizaron un supuesto enfrentamiento que sorprendió a los habitantes del reality e incluso provocó la intervención de los guardias de seguridad

La convivencia en La Mansión VIP 2 apenas comienza y sus participantes ya protagonizaron uno de los momentos más inesperados de la temporada. Bellakath e Itatí López sorprendieron a sus compañeros al simular una fuerte pelea que provocó confusión dentro de la residencia.

La situación escaló al punto de que los guardias de seguridad ingresaron para intervenir ante el supuesto conflicto. Sin embargo, lo que parecía convertirse en una confrontación entre las participantes terminó siendo una broma que tomó por sorpresa a los demás habitantes.

¿Cómo fue la supuesta pelea entre Bellakath e Itatí López?

El momento ocurrió durante la convivencia de las participantes en el reality organizado por HotSpanish. Bellakath e Itatí López comenzaron a protagonizar una discusión que parecía subir de tono, por lo que sus compañeros reaccionaron ante lo que ocurría.

La escena llamó la atención debido a que la situación aparentaba salirse de control. Incluso, la intervención de los guardias de seguridad aumentó la tensión entre los habitantes, quienes no sabían que estaban presenciando una actuación preparada por las influencers.

Los guardias de seguridad ingresaron a la residencia ante el aparente enfrentamiento entre las participantes./Especial

Bellakath e Itatí revelan que todo fue una broma

Después de provocar la preocupación de sus compañeros, se descubrió que el supuesto enfrentamiento no era real y que ambas participantes habían preparado la situación como una broma.