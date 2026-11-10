¿Por qué podrían multarte por tener una planta pata de elefante en casa? Esto dice la ley en México

La pata de elefante es una especie protegida en México y su procedencia debe ser legal. / Especial

Aunque es utilizada como planta ornamental, la pata de elefante está protegida en México. Su posesión de procedencia ilegal puede tener consecuencias legales, de acuerdo con la legislación ambiental

Tener una planta pata de elefante en casa podría convertirse en un problema legal si no puedes demostrar que fue adquirida de manera legal. Esta especie, muy popular para decorar jardines e interiores, está catalogada como amenazada en México y su extracción, comercialización y posesión ilícitas pueden derivar en sanciones económicas e incluso penas de prisión.

La planta, cuyo nombre científico es Beaucarnea recurvata, se encuentra protegida por la NOM-059-SEMARNAT-2010, debido a la disminución de sus poblaciones silvestres y a la extracción ilegal de ejemplares para su comercialización.

¿De cuánto es la multa por tener una pata de elefante?

El artículo 420 del Código Penal Federal contempla penas de uno a nueve años de prisión, además de multas de 300 a 3 mil días, para quienes incurran en determinadas actividades ilícitas relacionadas con ejemplares de especies de flora y fauna silvestres protegidas.

Entre las conductas sancionadas se encuentran la captura, extracción, posesión, transporte y tráfico ilegal de ejemplares de especies amenazadas o sujetas a protección especial.

La pena puede aumentar hasta tres años adicionales cuando las actividades ilegales se realizan dentro de un área natural protegida.

Sin embargo, esto no significa que cualquier persona que tenga una pata de elefante en su hogar irá a prisión. La sanción depende de que las autoridades acrediten que hubo una conducta ilegal relacionada con el ejemplar.

La pata de elefante es una especie protegida en México. / iStock

¿Cómo puedes comprobar que tu pata de elefante fue adquirida legalmente?

Los artículos 50 y 51 de la Ley General de Vida Silvestre establecen que debe acreditarse la procedencia legal de los ejemplares silvestres que se encuentran fuera de su hábitat natural.

Para ello, se puede presentar documentación como una factura o nota de remisión, además de las marcas de identificación correspondientes, cuando sean aplicables.

Por esta razón, si tienes una pata de elefante en casa, es importante conservar los comprobantes de compra y verificar que el establecimiento donde la adquiriste pueda demostrar su procedencia legal.

Tener esta planta no es ilegal si acreditas su origen. / iStock

¿Por qué está protegida la pata de elefante?

La Profepa explica que esta especie es originaria de México y tiene presencia silvestre principalmente en Oaxaca y Veracruz, donde crece en zonas de selva baja caducifolia.

Su característica más reconocible es la base ensanchada de su tronco, que almacena agua, así como sus hojas largas y delgadas. Su atractivo ornamental ha impulsado la extracción de ejemplares y semillas de su entorno natural, lo que representa una amenaza para sus poblaciones.

La recomendación es adquirir esta planta únicamente en establecimientos que puedan acreditar su procedencia y evitar comprar ejemplares extraídos de su hábitat natural.