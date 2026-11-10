Este miércoles 11 de noviembre se celebra el Día del Soltero 2026, una fecha dedicada a quienes no tienen pareja y quieren disfrutar de esta etapa sin presiones. Si tienes amigos solteros o simplemente quieres compartir un mensaje divertido en redes sociales, aquí encontrarás 30 frases para felicitarlos.
Desde mensajes con sarcasmo hasta dedicatorias sobre amor propio, estas opciones son una alternativa para celebrar la independencia, recordar que no tener una relación no significa estar incompleto y, de paso, sacar algunas carcajadas.
30 frases para felicitar a los solteros este 11 de noviembre
Si quieres enviar un mensaje por WhatsApp, publicar una historia de Instagram o dedicarle unas palabras a ese amigo que disfruta su soltería, estas frases pueden ayudarte.
Frases divertidas para celebrar el Día del Soltero
¡Feliz Día del Soltero! Que nunca te falten planes, dinero ni batería.
No tienes pareja, pero tampoco tienes que dar explicaciones. ¡Felicidades!
Hoy se celebra que tu único compromiso es contigo mismo.
Soltero, pero jamás disponible para dramas.
¡Feliz 11.11! Que tu cartera esté llena y tu corazón tranquilo.
No encontraste a tu media naranja porque eres una fruta completa.
Menos aniversarios que recordar y más dinero para gastar.
No estás soltero, estás en una relación exclusiva con tu tranquilidad.
¡Felicidades! Hoy nadie te roba las cobijas.
Que tu estado civil nunca determine tu felicidad.
Frases con sarcasmo para tus amigos solteros
El amor de mi vida todavía no llega, pero las ofertas sí.
No tengo pareja, pero tengo contraseñas que nadie me pide.
Mi relación más estable es con mi cama.
Cupido tiene mi dirección, pero parece que no sabe leer.
No estoy esperando a nadie, estoy esperando el depósito.
Mi corazón está disponible, pero mi paz no está en negociación.
Soltero por elección... aunque algunas elecciones fueron cuestionables.
No hay suegros, no hay problemas. ¡Feliz Día del Soltero!
Que nunca te falte amor propio ni espacio en el clóset.
Hoy se brinda por quienes no tienen que compartir su postre.
Frases bonitas para dedicar el 11 de noviembre
Que nunca necesites una pareja para sentirte completo.
Celebra la libertad de escribir tu propia historia.
Estar soltero también es una oportunidad para descubrirte.
Que tu felicidad nunca dependa de quién está a tu lado.
Hoy celebra todo el amor que tienes para darte.
No hay prisa por encontrar a alguien cuando estás disfrutando tu camino.
Que nunca te falten motivos para sonreír, estés con alguien o no.
Tu mejor compañía también puede ser tú mismo.
Disfruta esta etapa, construye tus sueños y vive a tu ritmo.
¡Feliz Día del Soltero! Que lo que venga sume, nunca reste.
¿Por qué se celebra el Día del Soltero el 11 de noviembre?
El Día del Soltero tiene su origen en China, específicamente en 1993, cuando estudiantes de la Universidad de Nankín comenzaron a organizar actividades para celebrar que no tenían pareja.
La elección del 11 de noviembre tampoco fue casualidad: la fecha 11/11 está formada por cuatro números uno, que representan a personas individuales. Con el paso del tiempo, la celebración se extendió y adquirió popularidad en otros países.
Posteriormente, el comercio electrónico convirtió el 11 de noviembre en una importante jornada de descuentos y compras, impulsada principalmente por empresas chinas como Alibaba.
Así, el Día del Soltero pasó de ser una celebración universitaria a una fecha que combina el consumo con el reconocimiento de la independencia y la vida sin pareja.