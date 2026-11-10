Que tu estado civil nunca determine tu felicidad.

¡Felicidades! Hoy nadie te roba las cobijas.

No estás soltero, estás en una relación exclusiva con tu tranquilidad.

Menos aniversarios que recordar y más dinero para gastar.

No encontraste a tu media naranja porque eres una fruta completa.

¡Feliz 11.11! Que tu cartera esté llena y tu corazón tranquilo.

Soltero, pero jamás disponible para dramas.

Hoy se celebra que tu único compromiso es contigo mismo.

No tienes pareja, pero tampoco tienes que dar explicaciones. ¡Felicidades!

¡Feliz Día del Soltero! Que nunca te falten planes, dinero ni batería.

El amor de mi vida todavía no llega, pero las ofertas sí.

No tengo pareja, pero tengo contraseñas que nadie me pide.

Mi relación más estable es con mi cama.

Cupido tiene mi dirección, pero parece que no sabe leer.

No estoy esperando a nadie, estoy esperando el depósito.

Mi corazón está disponible, pero mi paz no está en negociación.

Soltero por elección... aunque algunas elecciones fueron cuestionables.

No hay suegros, no hay problemas. ¡Feliz Día del Soltero!

Que nunca te falte amor propio ni espacio en el clóset.