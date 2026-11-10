Josi Cuén sorprendió al interpretarles una canción controversial a la paraje de músicos. Los videos del momento se volvieron virales a través de redes sociales

El incomodo momento que pasó la familia Aguilar este fin de semana luego de subir al escenario del Festival Cultural de Calaveras 2026, ya que el cantante Josi Cuén les cantó una canción sobre infieles en pleno escenario y ante la vista de miles de testigos; no obstante, es incierto si se trató de un accidente o de una indirecta haca Ángela y Nodal, quienes son duramente criticados por el público sobre los inicios de su relación sentimental.

Los videos del suceso se volvieron virales a través de redes sociales./especial

El festival sucedió este fin de semana en Aguascalientes donde se realizó un evento en el que la familia entera de la artista, incluyendo a Christian Nodal quien se acaba de sumar al clan tras su matrimonio, el recinto ofreció un concierto con la participación de Josi Cuén, exvocalista de La Arrolladora, a subir al escenario para interpretar un par de temas, entre ellos '¿Qué Me Vas A Dar Si Vuelvo?'.

Luego de que el intérprete iniciara a cantar le ofreció a Nodal la oportunidad de interpretar juntos la exitosa canción, aunque a cambio recibió una negativa y aunque al momento el público presente estalló en gritos y aplausos, en redes las críticas y señalamientos en contra del sonorense no tardaron en hacerse presentes.

La canción en cuestión tiene un verso muy popular que habla sobre las infidelidades y el riesgo que se corre de salir con dos personas al mismo tiempo, las estrofas mas representativas dicen lo siguiente: "El que sirve a dos amores con alguno queda mal". Fue precisamente esta parte del tema musical la que Nodal se habría negado a cantar y la razón por la que en redes se cree que Josi le lanzó una indirecta al cantante.

"Conste que yo nomas venía a disfrutar un ratito con ustedes, pero gracias de verdad. ¡Viva Aguascalientes y vivan los Aguilar!", dijo Josi Cuén antes de comenzar a cantar y posteriormente: "Compa Christian, ¿se la sabe?".

Después de este momento, el exintegrante de La Arrolladora sorprendió al público con su interpretación, para la que en redes se asegura que no solo hizo tremenda indirecta a Nodal, sino que también ignoró a Ángela Aguilar, mientas que sí saludó a Pepe y Leonardo. Además cabe destacar que aunque el esposo de Ángela Aguilar se negó a interpretar el tema en un inicio y esto le ocasionó una ola de burlas en redes sociales, sí tomó el micrófono para cantar a dueto en la última estrofa de la canción:

"Yo también, yo también quiero ganar", cantó con Josi rematando el momento con un abrazo.

Así se vivió el incómodo momento./Instagram Nodal