La exconductora permanece bajo custodia migratoria en Florida y enfrenta tres órdenes de aprehensión en México por presunta delincuencia organizada y delitos fiscales

El regreso de Inés ‘N’ a México podría estar cada vez más cerca, luego de que el Gobierno federal confirmara que ya se realizan gestiones con las autoridades de Estados Unidos para que la exconductora enfrente los procesos judiciales que tiene pendientes en el país. Sin embargo, todavía no se ha establecido una fecha para su traslado ni se ha confirmado si será deportada o extraditada.

Durante la conferencia matutina de este martes 10 de noviembre de 2026, realizada en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) está a cargo del procedimiento. “El caso lo tiene FGR. Sabemos que está detenida allá (en Estados Unidos) y que FGR está haciendo los trámites para traerla a México”, señaló el funcionario, quien adelantó que solicitará más detalles sobre el avance de las gestiones.

¿Por qué Inés ‘N’ sigue detenida en Estados Unidos?

La exconductora fue detenida el 30 de octubre de 2026 en Florida, donde permanece bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses. Aunque en México existen acusaciones penales en su contra, su arresto en territorio estadounidense está relacionado con su situación migratoria, por lo que las autoridades de ese país deberán resolver su permanencia o posible salida.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, aclaró que ambos procedimientos son independientes y que México está preparado para actuar en caso de que se autorice su regreso. "Su detención obedece en este momento a su situación migratoria", explicó la Fiscalía, antes de precisar: "De determinarse su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México".

Los esfuerzos para llevar a la exconductora ante los tribunales mexicanos comenzaron antes de su reciente detención. De acuerdo con la FGR, en septiembre de 2025 se solicitó a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición. Desde entonces, ambas naciones han mantenido comunicación y compartido documentación relacionada con las investigaciones, mientras Inés ‘N’ permanece fuera de México desde 2021.

La exconductora Inés ‘N’ permanece detenida en Estados Unidos desde el 30 de octubre de 2026./ RS

Los delitos por los que Inés ‘N’ es buscada en México

La situación legal de la exconductora está relacionada con tres órdenes de aprehensión emitidas por jueces federales. Una corresponde a su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que las otras dos están vinculadas con el delito de defraudación fiscal equiparada, según las investigaciones de la Fiscalía General de la República.

Entre los señalamientos se encuentra su presunta relación con un esquema financiero que habría utilizado empresas fantasma para manejar recursos públicos provenientes del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. La investigación contempla contratos por aproximadamente 2 mil 450 millones de pesos. También se le atribuye haber declarado ingresos inferiores a los recibidos durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016, lo que habría ocasionado una omisión de impuestos superior a 13 millones de pesos.