La Ciudad de México registró durante octubre de 2026 un total de 46 homicidios dolosos, la cifra más baja para ese mes en los últimos 29 años, de acuerdo con el informe mensual de seguridad presentado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada. El reporte también destacó que la tendencia a la baja en este delito se ha mantenido durante cinco meses consecutivos.
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Durante la presentación, realizada el 9 de noviembre, las autoridades capitalinas dieron a conocer otros indicadores relacionados con la seguridad. Entre ellos destaca una disminución del 19% en los delitos de alto impacto respecto a 2024, además de reducciones en el robo de vehículos, los robos en espacios públicos y la percepción de inseguridad entre los habitantes.
¿Cuántos homicidios se registraron en CDMX durante octubre de 2026?
De acuerdo con las cifras presentadas por el Gobierno capitalino, octubre cerró con 46 homicidios dolosos, el registro más bajo para ese mes desde hace casi tres décadas. Además, las autoridades señalaron que entre enero y octubre de 2026 se contabilizaron 586 homicidios, frente a los mil 243 registrados durante el mismo periodo de 2019.
La jefa de Gobierno destacó que, en comparación con 2024, los homicidios disminuyeron 20%, mientras que frente a 2019 la reducción alcanzó el 53%. Según el reporte, junio, julio, agosto, septiembre y octubre mantuvieron una tendencia descendente en este delito, uno de los principales indicadores utilizados para evaluar la seguridad en la capital.
¿Qué otros delitos disminuyeron en la Ciudad de México?
El informe también señaló que los delitos de alto impacto disminuyeron 19% frente a 2024. Entre los indicadores destacados se encuentra el robo de vehículo con violencia, que presentó una reducción del 56% respecto a ese mismo año. Asimismo, los robos en espacios públicos bajaron 29%, mientras que el robo de vehículos con y sin violencia registró una disminución del 23%.
Otro dato presentado fue la reducción de 9.8 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad durante un año, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI. Por otra parte, las autoridades reportaron 51% menos reportes de desaparición durante octubre y un incremento de 64% en las personas localizadas, en comparación con el mismo mes de 2024.