Clara Brugada presentó el balance de seguridad de octubre, en el que también destacó una reducción del 19% en delitos de alto impacto y una caída en el robo de vehículos

La Ciudad de México registró durante octubre de 2026 un total de 46 homicidios dolosos, la cifra más baja para ese mes en los últimos 29 años, de acuerdo con el informe mensual de seguridad presentado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada. El reporte también destacó que la tendencia a la baja en este delito se ha mantenido durante cinco meses consecutivos.

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Durante la presentación, realizada el 9 de noviembre, las autoridades capitalinas dieron a conocer otros indicadores relacionados con la seguridad. Entre ellos destaca una disminución del 19% en los delitos de alto impacto respecto a 2024, además de reducciones en el robo de vehículos, los robos en espacios públicos y la percepción de inseguridad entre los habitantes.

¿Cuántos homicidios se registraron en CDMX durante octubre de 2026?

De acuerdo con las cifras presentadas por el Gobierno capitalino, octubre cerró con 46 homicidios dolosos, el registro más bajo para ese mes desde hace casi tres décadas. Además, las autoridades señalaron que entre enero y octubre de 2026 se contabilizaron 586 homicidios, frente a los mil 243 registrados durante el mismo periodo de 2019.

La jefa de Gobierno destacó que, en comparación con 2024, los homicidios disminuyeron 20%, mientras que frente a 2019 la reducción alcanzó el 53%. Según el reporte, junio, julio, agosto, septiembre y octubre mantuvieron una tendencia descendente en este delito, uno de los principales indicadores utilizados para evaluar la seguridad en la capital.

La CDMX registró 46 homicidios dolosos durante octubre, según las cifras oficiales./Especial

¿Qué otros delitos disminuyeron en la Ciudad de México?

El informe también señaló que los delitos de alto impacto disminuyeron 19% frente a 2024. Entre los indicadores destacados se encuentra el robo de vehículo con violencia, que presentó una reducción del 56% respecto a ese mismo año. Asimismo, los robos en espacios públicos bajaron 29%, mientras que el robo de vehículos con y sin violencia registró una disminución del 23%.