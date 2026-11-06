No sería Santa Martha Acatitla: este es el penal al que podría llegar Inés ’N’

La exconductora tiene tres órdenes de aprehensión vigentes en México. El Cefereso 16 de Morelos sería una posible opción para su reclusión, aunque su destino dependerá de las autoridades judiciales

Si Estados Unidos concreta la deportación de Inés "N" a México, la exconductora podría ser detenida al llegar al país y puesta a disposición de un juez federal. Entre los posibles centros penitenciarios a los que podría ser trasladada se encuentra el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 16, CPS Femenil Morelos, una prisión federal destinada a mujeres.

La posibilidad de su ingreso a este centro se relaciona con las órdenes de aprehensión que enfrenta por presuntos delitos federales. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado oficialmente que ese sea el penal al que será enviada.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que la conductora tiene tres órdenes de aprehensión vigentes y advirtió que serán ejecutadas si se determina su deportación.

El Cefereso 16 CPS Femenil Morelos se localiza en el municipio de Coatlán del Río, sobre la carretera federal número 95, en el tramo Amacuzac–Grutas de Cacahuamilpa.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), este centro forma parte del sistema penitenciario federal y alberga a mujeres privadas de la libertad.

Su funcionamiento contempla actividades de reinserción social y programas de convivencia familiar para las internas.

El Cefereso 16 se encuentra en Morelos. / RS

¿Por qué podrían trasladar a Inés "N" a una prisión federal?

La posibilidad está relacionada con la naturaleza de las investigaciones que enfrenta en México.

El 2 de noviembre de 2026, la fiscal general Ernestina Godoy confirmó que existen tres órdenes de aprehensión vigentes contra Inés "N", todas emitidas por jueces federales. Las órdenes corresponden a los siguientes señalamientos: Delincuencia organizada : por su probable participación en una estructura relacionada con el manejo de recursos de procedencia ilícita.

Operaciones con recursos de procedencia ilícita : por presuntamente recibir dinero proveniente de un esquema de desvío de recursos públicos.

Defraudación fiscal equiparada: por dos investigaciones relacionadas con la presunta omisión del pago de impuestos.

Según la FGR, las investigaciones incluyen contratos por aproximadamente 2 mil 450 millones de pesos con el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. También señaló que la exconductora habría omitido el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2014 y 2016.

La Fiscalía precisó que las acusaciones todavía deben ser determinadas por los tribunales y que la conductora conserva la presunción de inocencia.

¿Qué pasará con Inés Gómez Mont en Estados Unidos?

La situación migratoria de la conductora también tuvo un movimiento el 5 de noviembre, cuando un juez federal de Florida rechazó el recurso de habeas corpus presentado por su defensa.

El recurso buscaba cuestionar la legalidad de su detención y frenar un posible traslado a otro centro migratorio. Sin embargo, el magistrado Jeffrey Kuntz determinó que la defensa debía recurrir primero a los mecanismos administrativos migratorios para solicitar una revisión de su custodia y una posible libertad bajo fianza.

Inés "N" permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el Broward Transitional Center, en Florida.

Inés 'N' enfrenta un procedimiento migratorio en Estados Unidos / Especial

Por su parte, la FGR informó que desde septiembre de 2025 solicitó a Estados Unidos la detención provisional de la exconductora con fines de extradición y que posteriormente integró la petición formal correspondiente.

La Fiscalía también aclaró que su detención actual responde a una situación migratoria y que la decisión sobre una posible deportación corresponde a las autoridades estadounidenses.