¿Qué líneas telefónicas deben vincularse antes del 15 de noviembre? Estos usuarios deben hacer el registro

Las líneas celulares con terminación 6 deben vincularse antes del 15 de noviembre. / iStock

Los usuarios cuyos números celulares terminan en 6 tienen como fecha límite el 15 de noviembre de 2026 para completar la vinculación de su línea. Quienes no realicen el trámite podrían quedarse sin servicio telefónico

La vinculación de líneas telefónicas en México continúa avanzando y uno de los próximos plazos establecidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) vence el 15 de noviembre de 2026. Esta fecha corresponde a los usuarios cuyos números celulares terminan en el dígito 6, quienes deberán asegurarse de que su línea esté asociada con una identificación oficial para evitar la suspensión del servicio.

El procedimiento forma parte de la disposición que busca vincular los números de telefonía móvil con sus respectivos titulares, tanto para usuarios de prepago como de pospago.

¿Qué usuarios deben vincular su número antes del 15 de noviembre?

El plazo aplica a las personas que tengan una línea celular cuyo último dígito sea 6 y que todavía no esté vinculada a un titular. Esto incluye principalmente: Usuarios de prepago que utilizan chips y realizan recargas.

Personas que adquirieron una tarjeta SIM y aún no registran sus datos.

Usuarios que tienen líneas adicionales sin vincular a su nombre. En contraste, quienes tienen un plan de pospago y cuya línea ya está asociada a su titular desde la contratación no necesitan repetir el trámite.

¿Qué pasa si no vinculo mi número antes del 15 de noviembre?

La CRT advierte que las compañías telefónicas podrán suspender temporalmente las líneas que no hayan completado el registro dentro de las 72 horas posteriores al vencimiento del plazo.

Durante la suspensión, los usuarios no podrán realizar ni recibir llamadas, enviar mensajes SMS o utilizar datos móviles. No obstante, conservarán el acceso a números de emergencia, atención ciudadana y alertas sísmicas.

La suspensión no significa que perderán definitivamente su número: podrán recuperar el servicio una vez que completen la vinculación.

Usuarios de telefonía móvil tienen una fecha límite para registrar su número. / iStock

¿Cómo vincular mi línea telefónica?

El registro puede realizarse de dos maneras: Por internet: ingresa al portal de tu compañía telefónica, proporciona tu número celular y sigue las instrucciones para validar tu identidad. Presencialmente: acude a un centro de atención a clientes de tu operador con una identificación oficial vigente. Para realizar el procedimiento necesitas tu credencial vigente con CURP. La CRT aclara que no se almacenan datos biométricos.

Puedes consultar los enlaces de las compañías telefónicas en el siguiente portal: Registro oficial de líneas telefónicas de la CRT.

También puedes solicitar orientación llamando al 079.