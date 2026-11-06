Gorillaz dará concierto en CDMX este 2026: ¿cuándo inicia la preventa y cuánto cuestan los boletos?

Gorillaz confirmó un concierto en solitario en CDMX. / @gorillaz

La agrupación británica regresará a la capital mexicana con un espectáculo propio en diciembre; conoce cuándo será la preventa y quién será su invitada especial

La banda británica Gorillaz ofrecerá un concierto en solitario en la Ciudad de México el próximo 11 de diciembre de 2026, luego de confirmar su participación en el Corona Capital y anunciar otra presentación en Guadalajara. El espectáculo forma parte de The Mountain Tour y marcará el regreso del proyecto musical al Palacio de los Deportes después de ocho años. La presentación también contará con la participación de la cantante mexicana Luisa Almaguer como invitada especial.

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¿Cuándo y dónde será el concierto de Gorillaz en CDMX?

La cita será el viernes 11 de diciembre de 2026 a las 20:00 horas en el Palacio de los Deportes, ubicado en la alcaldía Iztacalco.

El concierto permitirá a los seguidores disfrutar de una presentación completa de la agrupación, fuera del formato de festival, con canciones que han marcado su trayectoria, como: Feel Good Inc.

Clint Eastwood

DARE

On Melancholy Hill Además, la cantante mexicana Luisa Almaguer participará como artista invitada.

La banda regresará al Palacio de los Deportes. / @gorillaz

¿Cuándo inicia la preventa de boletos para Gorillaz?

De acuerdo con el anuncio de OCESA, la preventa se realizará en dos etapas: 12 de noviembre: Gran Venta HSBC, exclusiva para clientes Premier con tarjetas de crédito y débito.

13 de noviembre: preventa para los demás tarjetahabientes HSBC. Los boletos estarán disponibles mediante Ticketmaster. Hasta el momento, no se han anunciado los precios oficiales.

¿Cuándo fue la última vez que Gorillaz se presentó en CDMX?

El regreso al Palacio de los Deportes será especialmente significativo para sus seguidores, pues la última presentación individual de Gorillaz en este recinto ocurrió en 2018.

La agrupación fue creada por el músico Damon Albarn y el ilustrador Jamie Hewlett. Su propuesta combina música con personajes animados: 2-D, Murdoc Niccals, Noodle y Russel Hobbs.

En noviembre, la banda también formará parte del Corona Capital 2026, que se realizará el 20 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Posteriormente, el 9 de diciembre, llegará al Coliseo GNP Seguros de Guadalajara