La banda británica Gorillaz ofrecerá un concierto en solitario en la Ciudad de México el próximo 11 de diciembre de 2026, luego de confirmar su participación en el Corona Capital y anunciar otra presentación en Guadalajara. El espectáculo forma parte de The Mountain Tour y marcará el regreso del proyecto musical al Palacio de los Deportes después de ocho años. La presentación también contará con la participación de la cantante mexicana Luisa Almaguer como invitada especial.
¿Cuándo y dónde será el concierto de Gorillaz en CDMX?
La cita será el viernes 11 de diciembre de 2026 a las 20:00 horas en el Palacio de los Deportes, ubicado en la alcaldía Iztacalco.
El concierto permitirá a los seguidores disfrutar de una presentación completa de la agrupación, fuera del formato de festival, con canciones que han marcado su trayectoria, como:
Feel Good Inc.
Clint Eastwood
DARE
On Melancholy Hill
Además, la cantante mexicana Luisa Almaguer participará como artista invitada.
¿Cuándo inicia la preventa de boletos para Gorillaz?
De acuerdo con el anuncio de OCESA, la preventa se realizará en dos etapas:
12 de noviembre: Gran Venta HSBC, exclusiva para clientes Premier con tarjetas de crédito y débito.
13 de noviembre: preventa para los demás tarjetahabientes HSBC.
Los boletos estarán disponibles mediante Ticketmaster. Hasta el momento, no se han anunciado los precios oficiales.
¿Cuándo fue la última vez que Gorillaz se presentó en CDMX?
El regreso al Palacio de los Deportes será especialmente significativo para sus seguidores, pues la última presentación individual de Gorillaz en este recinto ocurrió en 2018.
La agrupación fue creada por el músico Damon Albarn y el ilustrador Jamie Hewlett. Su propuesta combina música con personajes animados: 2-D, Murdoc Niccals, Noodle y Russel Hobbs.
En noviembre, la banda también formará parte del Corona Capital 2026, que se realizará el 20 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Posteriormente, el 9 de diciembre, llegará al Coliseo GNP Seguros de Guadalajara