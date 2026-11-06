¡Metal en CDMX! Ozzfest confirma su primera edición en México tras la muerte de Ozzy Osbourne

Ozzfest llegará por primera vez a México en septiembre de 2027. / OCESA

El legendario festival de hard rock y heavy metal tendrá su primera edición en territorio mexicano en 2027

La Ciudad de México será una de las tres sedes internacionales del Ozzfest 2027, festival creado por Ozzy Osbourne y su esposa, Sharon Osbourne. El encuentro también marcará su regreso internacional después de varios años de pausa y será el primero que se realice tras la muerte de Ozzy Osbourne. De acuerdo con el anuncio de OCESA, la cita será el sábado 18 de septiembre de 2027 en el Estadio GNP Seguros, donde se espera la participación de agrupaciones internacionales del género.

¿Cuándo será el Ozzfest 2027 en México y dónde se realizará?

El festival llegará por primera vez a nuestro país el 18 de septiembre de 2027. La sede elegida es el Estadio GNP Seguros, ubicado en la Ciudad de México. Esta presentación forma parte del regreso internacional del Ozzfest, que contempla solamente tres fechas: 10 de julio de 2027: The National Bowl, en Milton Keynes, Reino Unido.

11 de septiembre de 2027: Glen Helen Amphitheater, en San Bernardino, California.

18 de septiembre de 2027: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México.

La edición mexicana tendrá un significado especial, pues coincidirá con el 30 aniversario del festival y será la primera que se celebre después del fallecimiento de Ozzy Osbourne.

John Michael "Ozzy" Osbourne falleció el pasado julio de 2025. / AP

¿Cuándo inicia la preventa de boletos para Ozzfest México 2027?

Los interesados en asistir podrán adquirir sus entradas a partir del viernes 6 de noviembre de 2026, a las 10:00 horas, cuando comenzará la preventa especial denominada Early Bats.

La venta anticipada estará disponible a través de Ticketmaster y, de acuerdo con los organizadores, ofrecerá precios especiales por tiempo limitado.

Hasta el momento, no se han revelado los costos de los boletos ni las zonas que estarán disponibles dentro del Estadio GNP Seguros.

¿Qué bandas estarán en el cartel del Ozzfest 2027?

Una de las principales incógnitas para los seguidores del festival es el cartel que llegará a México.

Por ahora, los organizadores no han confirmado qué bandas participarán en esta primera edición nacional. Sin embargo, OCESA adelantó que se tratará de un cartel internacional cuya selección artística estará a cargo de Sharon Osbourne.

La empresaria y representante del legado de Ozzy señaló que el festival siempre será una parte fundamental de la historia del músico y de su aportación al metal.

Sharon Osbourne estará a cargo de la selección de bandas. / AP

¿Cuál es la historia del Ozzfest, festival creado por Ozzy Osbourne?

El Ozzfest nació en 1996, cuando Sharon Osbourne decidió crear un festival propio después de que Ozzy no consiguiera un espacio en el cartel de Lollapalooza.

La primera edición se realizó durante dos días en Phoenix, Arizona, y San Bernardino, California. Desde entonces, el encuentro se convirtió en una plataforma para reunir a grandes exponentes del hard rock y heavy metal, además de impulsar a agrupaciones emergentes.

A lo largo de su historia, el festival recibió a bandas como Slayer, Sepultura, Black Sabbath y otras figuras representativas del género.