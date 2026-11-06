IMSS aclara dudas sobre el registro de datos biométricos. / IA

¿Existe riesgo de que el IMSS suspenda tu depósito por no completar este procedimiento? Conoce qué dijo el organismo y si hay una fecha límite

Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no perderán el pago de diciembre por no registrar sus datos biométricos en la aplicación IMSS Digital. El organismo aclaró que este procedimiento no es obligatorio para conservar el derecho a recibir la pensión y que tampoco existe una fecha límite para realizarlo.

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La aclaración busca poner fin a la desinformación que ha circulado sobre un supuesto bloqueo de depósitos para quienes no completen el registro de huellas dactilares o reconocimiento facial.

De acuerdo con la información, la medida no condiciona el pago mensual de los pensionados, independientemente de que pertenezcan al régimen de la Ley 73 o de la Ley 97.

¿El IMSS puede suspender el pago de diciembre por no registrar los biométricos?

No. El IMSS aclaró que es falsa la información que señala que las personas pensionadas deben realizar obligatoriamente un trámite digital para continuar recibiendo su dinero.

Por lo tanto, no registrar las huellas dactilares o los datos faciales en IMSS Digital no es motivo para suspender, retener o bloquear el depósito de la pensión de diciembre de 2026.

El Instituto explicó que sus actualizaciones tecnológicas tienen como objetivo mejorar los servicios para los derechohabientes, jubilados y pensionados, pero deben respetar los derechos establecidos por ley.

El registro biométrico no condiciona el pago de pensiones. / iStock

¿Cuál es la fecha límite para registrar los datos biométricos?

Hasta el momento, el IMSS no ha establecido una fecha límite para que los pensionados incorporen sus datos biométricos a la aplicación.

Esto significa que no existe un plazo en noviembre o diciembre cuyo incumplimiento provoque la pérdida de la pensión o la suspensión automática de los depósitos.

Pensionados del IMSS recibirán su pago de diciembre. / iStock

¿Para qué sirven los datos biométricos en IMSS Digital?

Los datos biométricos son características físicas que permiten verificar la identidad de una persona. En este caso, el registro contempla elementos como: Huellas dactilares: permiten comprobar la identidad mediante las impresiones de los dedos.

Reconocimiento facial: utiliza la cámara del dispositivo para identificar al usuario. Estas herramientas forman parte de los mecanismos de seguridad de los servicios digitales del Instituto y buscan evitar la suplantación de identidad y proteger la información personal.

Sin embargo, es importante distinguir entre los procedimientos de identificación para acceder a determinadas funciones digitales y los requisitos para recibir una pensión.

IMSS Digital permite realizar trámites desde el celular. / IMSS DIGITAL

¿Dónde consultar información oficial sobre el pago de la pensión IMSS?