Hija de Mariana Garza protagonizará nueva versión de ‘Alcanzar una estrella’; ¿cuándo se estrena?

María Perroni y Eduardo Zucchi protagonistas de Alcanzar una estrella. / Georgina Sánchez

La actriz María Perroni dará vida a Lorena Gaitán, personaje que lanzó a la fama a su madre en la telenovela de 1990

A 36 años de su estreno, Alcanzar una estrella regresará a la televisión mexicana con una nueva versión protagonizada por María Perroni Garza, hija de la actriz Mariana Garza, quien interpretó a uno de los personajes principales en la producción original.

La nueva adaptación estará a cargo del productor Pedro Ortiz de Pinedo y tendrá como protagonistas a María Perroni y Eduardo Zucchi, quienes darán vida a Lorena Gaitán y Eduardo Casablanca, respectivamente.

El proyecto representa un momento especial para la familia, pues María retomará el personaje que marcó un antes y un después en la trayectoria artística de su madre, quien protagonizó la telenovela junto a Eduardo Capetillo en 1990.

¿De qué tratará la nueva versión de ‘Alcanzar una estrella’?

La historia seguirá a Lorena, una joven universitaria que pasa inadvertida para quienes la rodean y cuyo mayor sueño es conquistar a Eduardo Casablanca, una estrella pop que vive rodeada de fama, admiradoras y conflictos relacionados con el mundo del espectáculo.

Conforme sus caminos se cruzan, ambos desarrollarán una relación que tendrá que enfrentar prejuicios, celos, intereses y secretos.

A diferencia de la producción original, esta adaptación tendrá formato de serie y contará con 20 episodios. De acuerdo con su productor, el reto será condensar la historia original, que tuvo 180 capítulos, y trasladarla a la realidad actual, en la que la industria musical y las formas de consumir entretenimiento han cambiado.

María Perroni y Eduardo Zucchi serán la pareja protagonista de la serie. / Georgina Sánchez

¿Quiénes integran el elenco de ‘Alcanzar una estrella’?

Además de María Perroni y Eduardo Zucchi, la producción contará con las actuaciones de Macarena Oz, Andreé Graham, Adriana Nieto, Nicole Curiel, Javo Benítez, Alexis Ceballos, Roberto Uscanga, Itza Sodi, Arturo Posadas, Gicela Sehedi, Michelle Jurado, Habda Malacón, Mitzi Elizalde y Emiliano Gatica, entre otros.

Las grabaciones comenzaron el 29 de octubre de 2026 en Televisa San Ángel, donde el elenco realizó el tradicional claquetazo de inicio de producción.

La serie comenzó grabaciones en Televisa San Ángel a finales de octubre. / Georgina Sánchez

¿Cuándo se estrena ‘Alcanzar una estrella’?

La nueva versión de Alcanzar una estrella llegará a Canal 5 durante el segundo semestre de 2027, de acuerdo con información de TelevisaUnivision.