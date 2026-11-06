María Alicia Delgado: maquillistas aseguran que la vieron en Televisa un día antes de morir; llevaba semanas hospitalizada

María Alicia Delgado murió el 4 de noviembre de 2026 a los 77 años. / Especial

La versión que compartió Galilea Montijo llamó la atención, pues una amiga de la actriz aseguró que llevaba tres semanas internada y que ya no había salido del hospital

La muerte de María Alicia Delgado, ocurrida el pasado 4 de noviembre, generó sorpresa entre sus compañeros de Televisa, luego de que Galilea Montijo compartiera que algunas maquillistas aseguraron haber visto a la actriz en los pasillos de la televisora apenas unos días antes de su fallecimiento.

El comentario llamó la atención debido a que Yodi Marcos, amiga cercana de la comediante, reveló que llevaba aproximadamente tres semanas hospitalizada y que desde su ingreso ya no había vuelto a salir del centro médico.

La actriz, recordada por sus participaciones en programas como Cero en conducta y Derbez en cuando, murió a los 77 años tras enfrentar un cáncer de páncreas que había hecho metástasis.

¿Qué dijeron las maquillistas de Televisa sobre María Alicia Delgado?

Durante una emisión del programa Hoy, Galilea Montijo contó que las maquillistas del matutino se mostraron sorprendidas cuando conocieron la noticia de la muerte de María Alicia Delgado.

Según relató la conductora, algunas trabajadoras aseguraron que habían visto a la actriz en las instalaciones de Televisa apenas un día o dos antes de su fallecimiento.

“Las chicas de maquillaje me decían, cuando dan la noticia, dicen: ‘¿cómo?, ayer la acabo de ver en los pasillos. Hasta ayer o antier, todavía estaba aquí en los pasillos y se le veía muy bien’”, contó Galilea.

La versión generó interrogantes sobre las circunstancias de sus últimos días, especialmente porque otras personas cercanas a la comediante habían compartido información distinta sobre su estado de salud.

¿Cuánto tiempo llevaba hospitalizada María Alicia Delgado?

Yodi Marcos, amiga de la actriz y exesposa de Carlos Bonavides, explicó que María Alicia había sido ingresada a un hospital aproximadamente tres semanas antes de morir, luego de presentar fuertes dolores abdominales.

De acuerdo con su testimonio, los médicos detectaron que tenía líquido en el estómago y en uno de sus pulmones. También explicó que la actriz ya no volvió a salir del hospital y que su estado de salud fue deteriorándose.

Marcos contó que la comediante había sido diagnosticada con cáncer de páncreas en una etapa avanzada, enfermedad que había provocado metástasis en otros órganos, entre ellos el hígado, los riñones y gran parte del estómago.

También señaló que María Alicia había decidido mantener su enfermedad en privado y que no quería someterse a quimioterapias ni recibir determinados tratamientos médicos.

La actriz permaneció hospitalizada durante sus últimas semanas de vida. / RS

¿Cuándo fue la última aparición pública de María Alicia Delgado en Televisa?

De acuerdo con sus compañeros, una de sus últimas apariciones en las instalaciones de Televisa ocurrió a principios de septiembre, durante la presentación de la quinta temporada de ¿Tú crees?, producción en la que participó.

La actriz Ingrid Martz recordó que durante las grabaciones María Alicia ya presentaba molestias estomacales y que algunos compañeros notaron que lucía desmejorada.

Incluso, contó que varios preguntaron a producción si la comediante se encontraba bien, pero ella prefería mantener su situación de salud en privado y no quería generar preocupación entre sus compañeros.

María Alicia Delgado construyó una trayectoria de más de cuatro décadas en la televisión mexicana y fue recordada por sus personajes de comedia, además de sus participaciones en programas infantiles, series y telenovelas.