El homenaje tendrá entrada libre para el público en la alcaldía Gustavo A. Madero./Especial

La Banda Sinfónica de la Ciudad de México interpretará algunos de los éxitos del Divo de Juárez el próximo 15 de noviembre en la alcaldía Gustavo A. Madero

Los éxitos de Juan Gabriel volverán a escucharse en la Ciudad de México, pero esta vez con arreglos sinfónicos. La Banda Sinfónica de la Ciudad de México ofrecerá un concierto gratuito en homenaje al cantante, con temas como Costumbres, Hasta que te conocí y Así fue.

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La presentación se realizará el domingo 15 de noviembre de 2026, a las 14:00 horas, en el Centro Cultural Futurama, ubicado en la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero. El evento forma parte de la agenda cultural de la capital y estará abierto al público sin costo.

Juan Gabriel será homenajeado con un concierto sinfónico gratuito en la CDMX./Especial

¿Qué canciones de Juan Gabriel sonarán en el concierto?

El repertorio anunciado incluye tres de los temas más reconocidos del Divo de Juárez: Costumbres, Hasta que te conocí y Así fue. Las canciones tendrán arreglos para banda sinfónica, por lo que el público podrá escuchar una versión distinta de estos clásicos de la música mexicana.

El programa también contempla piezas como Invitation à la valse, del compositor Carl Maria von Weber, además de las canciones tradicionales oaxaqueñas La Llorona y Zandunga. La presentación estará a cargo de la Banda Sinfónica de la Ciudad de México, bajo la dirección artística de Antonio Rivero Cerón.

La Banda Sinfónica de la Ciudad de México interpretará algunos de los éxitos del Divo de Juárez./Especial

¿Dónde será y cómo llegar al homenaje de Juan Gabriel?

El concierto tendrá lugar en el Centro Cultural Futurama, ubicado en Otavalo número 7, esquina con avenida Instituto Politécnico Nacional, en la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero. La cita será el domingo 15 de noviembre a las 14:00 horas y la entrada será completamente gratuita.