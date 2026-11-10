El exintegrante de The Beatles alcanzó una fortuna estimada en mil 400 millones de dólares, de acuerdo con Forbes

Paul McCartney se incorporó oficialmente a la lista de músicos multimillonarios, luego de que la revista Forbes estimara su patrimonio en aproximadamente mil 400 millones de dólares. Con esta cifra, el cantante británico, de 84 años, ocupa el tercer lugar entre los músicos más ricos del mundo.

Podría interesarte Contra The Rolling Stones saca nuevo disco: esta es la fecha de su regreso con Paul McCartney y Robert Smith

De acuerdo con la clasificación difundida en el boletín The Billie, McCartney se encuentra detrás del rapero Jay-Z, cuya fortuna asciende a 2 mil 800 millones de dólares, y de Taylor Swift, con un patrimonio estimado en 2 mil millones de dólares. Su riqueza es resultado de décadas de actividad musical, negocios e inversiones.

Su riqueza es resultado de décadas de actividad musical, negocios e inversiones./especial

¿De dónde viene la fortuna de Paul McCartney?

Una de las principales fuentes de ingresos del músico es MLP Communications, la compañía editorial que fundó en 1969 para administrar los derechos de sus composiciones y los de otros artistas. Su catálogo incluye obras de músicos como Buddy Holly, partituras de musicales de Broadway y canciones tradicionales navideñas. Según Forbes, estas adquisiciones representan cerca de 250 millones de dólares de su patrimonio.

Otra parte de sus ingresos procede de Apple Corps, la compañía vinculada a The Beatles. Como uno de los cuatro integrantes del grupo, McCartney recibe una cuarta parte de las ganancias generadas por la empresa, que obtiene alrededor de 50 millones de dólares anuales mediante reproducciones digitales, venta de vinilos y productos relacionados con la banda.

A esto se suman las regalías por las canciones de The Beatles. Forbes calcula que el cantante recibe cerca de 10 millones de dólares al año por su participación en los derechos de composición del catálogo. El valor acumulado de esta fuente de ingresos alcanza al menos 200 millones de dólares, según la publicación.

Otra parte de sus ingresos procede de Apple Corps, la compañía vinculada a The Beatles./especial

Las giras, propiedades y obras de arte que aumentan su patrimonio

Las presentaciones en vivo también han contribuido a la fortuna de McCartney. Entre sus actividades recientes destaca la gira Got Back, realizada entre 2022 y 2025, que incluyó 79 conciertos en distintos países.

El patrimonio del músico también contempla propiedades inmobiliarias en diferentes partes del mundo y una colección privada de arte con obras de artistas como René Magritte y Pablo Picasso. Estas inversiones complementan los ingresos que obtiene de su trayectoria musical y sus empresas.

Paul McCartney continúa activo a sus 84 años

A pesar de su larga trayectoria, McCartney mantiene su actividad en la industria musical. En mayo de 2026 lanzó The Boys of Dungeon Lane, su vigésimo álbum de estudio como solista, con el que continúa su carrera fuera de The Beatles. Además, participa en el documental Man on the Run, dirigido por Morgan Neville, que aborda su vida después de la separación de la banda británica y la creación de Wings, el grupo que formó junto a su esposa Linda McCartney y otros músicos durante la década de 1970.