Wildwood: El bosque salvaje tendrá una nueva versión de doblaje en español latino./Especial

Tras las críticas a las voces de Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche, la distribuidora confirmó una nueva versión en español latino. Esto es lo que se sabe sobre su estreno y el elenco

La polémica por el doblaje de Wildwood, el bosque salvaje tendrá una nueva etapa en México. Luego de las críticas que recibió la primera versión en español latino, Imagem Films Mx anunció que la película contará con una interpretación alternativa que llegará a las salas de cine el próximo 12 de noviembre de 2026.

La decisión surgió después de que algunos espectadores cuestionaran las actuaciones de Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche, quienes formaron parte del reparto original. La inconformidad incluso llegó a Change.org, donde se impulsó una petición para solicitar un nuevo doblaje realizado por profesionales especializados en actuación de voz.

¿Cuándo llegará el nuevo doblaje de Wildwood a México?

De acuerdo con el anuncio de Imagem Films Mx, la nueva interpretación en español latino estará disponible en los cines mexicanos a partir del jueves 12 de noviembre. La distribuidora explicó que esta versión busca ofrecer una alternativa para quienes quieran disfrutar de la producción animada con otras voces.

Cabe destacar que no se trata de un segundo estreno de la película, pues Wildwood: El bosque salvaje llegó originalmente a los cines mexicanos el pasado 29 de octubre. La novedad será la incorporación de otra versión doblada, mientras que la empresa también aclaró que esta decisión no busca desacreditar el trabajo del primer elenco.

Imagem Films Mx anunció que la nueva interpretación estará disponible el 12 de noviembre./Especial

¿Quiénes serán las nuevas voces de Wildwood?

Por el momento, Imagem Films Mx no ha revelado los nombres de los actores que participarán en esta nueva interpretación, ni ha confirmado si todos los personajes tendrán voces diferentes o si únicamente se modificarán algunas participaciones.