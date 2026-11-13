La dependencia negó que exista un veto y explicó las reglas para realizar recorridos y grabaciones / Especial

El creador de contenido aseguró que personal de seguridad le impidió ingresar al Museo por una supuesta instrucción del INAH

Una nueva controversia surgió alrededor del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, luego de que el influencer Daniel Alcántara, conocido en redes sociales como Tío Cardef, denunciara que personal de seguridad le impidió ingresar al recinto cultural cuando intentaba continuar con sus actividades de divulgación histórica. El creador de contenido aseguró que la restricción habría sido ordenada por autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), situación que rápidamente provocó reacciones entre sus seguidores.

La denuncia llamó la atención debido a que Tío Cardef ha realizado diversas críticas sobre la manera en que el museo presenta algunos acontecimientos de la historia de México, particularmente aquellos relacionados con las culturas prehispánicas, los pueblos originarios y el periodo de la Conquista. Según su versión, estas opiniones podrían estar relacionadas con la decisión que presuntamente le impidió acceder al inmueble.

Sin embargo, el INAH rechazó que exista una prohibición para que Daniel Alcántara visite el Museo Nacional de Antropología y aclaró que las actividades de divulgación, los recorridos guiados y las grabaciones están sujetos a disposiciones específicas. La respuesta abrió una discusión sobre las diferencias entre el derecho de ingresar a un espacio cultural público y los permisos necesarios para desarrollar actividades organizadas dentro de sus instalaciones.

Tío Cardef denunció que le impidieron ingresar al Museo Nacional de Antropología / Especial

¿Por qué Tío Cardef asegura que fue vetado del Museo Nacional de Antropología?

De acuerdo con el testimonio difundido por Daniel Alcántara, el incidente ocurrió cuando acudió nuevamente al Museo Nacional de Antropología para realizar actividades relacionadas con la difusión de contenidos históricos, una de las principales temáticas que aborda en sus redes sociales.

El influencer relató que dos personas encargadas de la zona y cuatro elementos de seguridad le impidieron el acceso, pese a que intentó conocer los motivos de la restricción. Según explicó, al solicitar un documento oficial que justificara la medida, presuntamente le respondieron que se trataba de una instrucción verbal atribuida a las autoridades del INAH.

Esta situación provocó su inconformidad, ya que, de acuerdo con su versión, no recibió un documento por escrito que estableciera las razones por las cuales no podía ingresar al recinto. Ante ello, decidió compartir públicamente lo ocurrido y cuestionar las circunstancias en las que se habría tomado la decisión.

El caso comenzó a circular entre usuarios de distintas plataformas, quienes debatieron si el incidente estaba relacionado con las críticas que el creador de contenido había realizado anteriormente sobre el museo o si existía alguna disposición administrativa que limitara las actividades que pretendía desarrollar.

El INAH rechazó que exista un veto contra el creador de contenido / Especial

¿Por qué Tío Cardef asegura que fue vetado del Museo Nacional de Antropología?

XUna de las principales razones por las que la denuncia generó interés está relacionada con las opiniones que Tío Cardef ha expresado sobre la representación de las culturas originarias dentro del Museo Nacional de Antropología.

El creador de contenido ha cuestionado particularmente el uso del término “indios” en la denominación de una de las salas del recinto, identificada como “Pueblos indios de hoy”, al considerar que esta expresión reproduce una visión discriminatoria hacia las comunidades indígenas.

Desde su perspectiva, algunas explicaciones históricas utilizadas en espacios culturales pueden mantener interpretaciones que no reflejan adecuadamente la importancia de los pueblos originarios ni la complejidad de los procesos que marcaron la historia del país.

También ha manifestado desacuerdos con lo que considera una visión eurocentrista de la historia de México, especialmente en los contenidos relacionados con la Conquista y la manera en que se presentan las relaciones entre las sociedades indígenas y los conquistadores españoles.

La polémica generó un debate sobre el acceso a los espacios culturales / Especial

¿Qué respondió el INAH sobre el supuesto veto contra Tío Cardef?

Después de que la denuncia se difundiera en redes sociales, el Instituto Nacional de Antropología e Historia respondió a los señalamientos y negó que Daniel Alcántara tenga prohibido ingresar al Museo Nacional de Antropología.

La dependencia explicó que no existe una disposición que impida al creador de contenido visitar el recinto, pero precisó que determinadas actividades requieren cumplir con procedimientos administrativos y autorizaciones específicas.

Entre estas actividades se encuentran los recorridos guiados organizados, para los cuales se exige una certificación oficial, así como las grabaciones con fines de divulgación o comerciales, que deben ajustarse a las reglas establecidas por las autoridades responsables de los espacios culturales.

Con esta aclaración, el INAH buscó diferenciar entre el ingreso de una persona como visitante y la realización de actividades que requieren permisos especiales, dos situaciones que pueden estar sujetas a condiciones distintas.

La institución tampoco confirmó que las críticas del influencer sobre la historia de México o el contenido de las salas del museo hayan sido consideradas para establecer alguna restricción en su contra.

De esta manera, la dependencia rechazó la existencia de un veto personal contra Tío Cardef, aunque el creador de contenido mantiene su versión sobre el incidente que asegura haber experimentado al intentar entrar al inmueble.

¿Se pueden grabar videos y organizar recorridos en el Museo Nacional de Antropología?

La polémica también puso sobre la mesa una pregunta frecuente entre quienes visitan museos y espacios culturales: ¿qué actividades pueden realizarse libremente y cuáles requieren autorización?

De acuerdo con la aclaración del INAH, visitar el Museo Nacional de Antropología no es lo mismo que organizar recorridos guiados o producir grabaciones con objetivos de divulgación o comerciales, ya que estas últimas actividades están sujetas a disposiciones particulares.

En el caso de los recorridos guiados, la dependencia señaló que se requiere contar con una certificación oficial, mientras que para determinadas grabaciones deben gestionarse las autorizaciones correspondientes.

Estas reglas buscan establecer las condiciones bajo las cuales pueden desarrollarse actividades organizadas dentro de las instalaciones, aunque el posicionamiento del INAH no significa que todas las fotografías o videos personales estén automáticamente prohibidos.

Por ello, las personas interesadas en realizar contenido audiovisual, visitas organizadas o actividades de divulgación dentro del museo deben consultar previamente los requisitos aplicables a cada modalidad.

La discusión surgida alrededor de Tío Cardef ha provocado que más usuarios se interesen por conocer las diferencias entre el acceso público a los recintos culturales y las disposiciones para realizar actividades profesionales o comerciales.

¿Quién es Tío Cardef, el influencer que denunció al INAH?

Daniel Alcántara, conocido en internet como Tío Cardef, es un creador de contenido que ha ganado notoriedad por publicar videos relacionados con matemáticas, historia de México y culturas prehispánicas, utilizando un estilo que combina explicaciones educativas con humor y lenguaje coloquial.

Una de las características de sus publicaciones es su manera directa de abordar temas históricos, frecuentemente acompañada de expresiones informales y palabras altisonantes que forman parte de su personalidad frente a las cámaras.