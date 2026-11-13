¿Hubo infidelidad? Filtran VIDEO de Paola Dalay besando a César Romo antes de anunciar su ruptura

Paola Dalay y César Romo aparecen besándose en un video grabado en una terraza de Paseo de la Reforma. / Especial

Unas imágenes grabadas en julio muestran a la influencer y al futbolista besándose en una terraza de Paseo de la Reforma; la fecha reavivó las especulaciones sobre su separación del actor

La polémica por la separación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez sumó un nuevo capítulo luego de que se difundiera un video en el que la influencer aparece besándose con el futbolista César Romo.

La grabación comenzó a circular en redes sociales y muestra a ambos compartiendo un encuentro romántico en una terraza ubicada sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la fecha en que habría ocurrido: el 11 de julio de 2026.

El material volvió a generar cuestionamientos sobre cuándo comenzó el acercamiento entre Paola y el deportista, pues en ese momento todavía no se hacía pública su separación del hijo de Eugenio Derbez.

La grabación de Paola Dalay y César Romo habría ocurrido el 11 de julio de 2026. / RS

Video muestra supuesta infidelidad

En las imágenes se observa a Paola Dalay y César Romo abrazándose y besándose mientras permanecen en una terraza. El encuentro habría ocurrido el 11 de julio, de acuerdo con la información difundida junto al video.

La grabación comenzó a circular después de que fuera compartida por la cuenta La Tía Sandra, quien señaló que el encuentro tuvo lugar cuando la relación de la influencer con José Eduardo Derbez todavía no había sido anunciada como terminada.

Otro detalle que llamó la atención fue que, el 21 de junio, apenas 20 días antes de la fecha atribuida al video, Paola había comentado una publicación de José Eduardo con un mensaje cariñoso: "Te amo, feliz día mi amor".

¿Paola Dalay le fue infiel a José Eduardo Derbez?

La difusión del video provocó nuevas especulaciones sobre una posible infidelidad; sin embargo, esta versión no ha sido comprobada.

El pasado 2 de noviembre, Paola Dalay confirmó que estaba saliendo con César Romo durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante. En esa conversación aseguró que conoció al futbolista después de terminar su relación con José Eduardo.

La creadora de contenido también negó que hubiera existido una infidelidad durante su anterior relación y aclaró que todavía no tenía un noviazgo formal con Romo.

Por su parte, José Eduardo Derbez también explicó que su separación no ocurrió cuando ambos la hicieron pública, sino que ya habían tomado la decisión desde meses atrás.

Paola Dalay junto a César Romo en el Gran Premio de México. / RS

¿Cuándo anunciaron su separación Paola Dalay y José Eduardo Derbez?

El 1 de noviembre, Paola y José Eduardo compartieron un video en el que confirmaron el final de su relación, después de aproximadamente seis años juntos.

Durante ese tiempo formaron una familia y tuvieron a su hija Tessa, quien nació en 2024.

Aunque la noticia sorprendió a sus seguidores, ambos explicaron que la ruptura ya se había producido tiempo antes de hacerla pública.

Ahora, la difusión del video junto a César Romo volvió a colocar a la expareja bajo los reflectores y reavivó las preguntas sobre la cronología de su separación y el inicio del nuevo vínculo sentimental de la influencer.