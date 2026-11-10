¿Paola Dalay es la nueva Christian Nodal? Así respondió a las comparaciones

Paola Dalay respondió con humor a las comparaciones con Christian Nodal. / @paodalay_2203 - Sony Music

La influencer reaccionó con humor a las críticas que ha recibido tras su separación de José Eduardo Derbez y las comparaciones con el cantante

Paola Dalay sorprendió a sus seguidores al compararse con Christian Nodal y responder con ironía a los comentarios sobre su vida sentimental, luego de confirmar su separación de José Eduardo Derbez. A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido compartió un montaje en el que aparece caracterizada como el intérprete de regional mexicano.

La imagen estuvo acompañada de una frase que rápidamente llamó la atención de los usuarios: “Yo te organizo la agenda, amiga”.

La publicación surgió después de que una seguidora le escribiera que, cuando finalmente se divorciara, también tendría novio y dejaría que el mundo hablara.

Ante el mensaje, Paola decidió responder con humor y utilizó una fotografía editada en la que aparece con elementos característicos de la imagen pública de Nodal, además de incluir el nombre de “Paola Nodal”.

Sin embargo, la influencer dejó claro que todo se trataba de una broma al agregar: “No es cierto, es bromita”.

La influencer compartió un montaje inspirado en el cantante. / Captura

¿Por qué comparan a Paola Dalay con Christian Nodal?

Las comparaciones comenzaron después de que se hiciera pública la separación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez, especialmente cuando la influencer confirmó que estaba saliendo con el futbolista César Romo.

La situación recordó a los internautas la historia sentimental de Christian Nodal, quien terminó su relación con la cantante argentina Cazzu y posteriormente hizo público su romance con Ángela Aguilar.

Por esta razón, algunos usuarios comenzaron a comparar ambas situaciones y a llamar a Paola la nueva Christian Nodal.

La influencer ha recibido críticas por su vida amorosa, aunque ha explicado que su separación del hijo de Eugenio Derbez ocurrió meses antes de que ambos anunciaran públicamente que habían tomado caminos distintos.

Paola Dalay y José Eduardo confirmaron su separación en redes sociales / Captura de pantalla

¿Paola Dalay confirmó su relación con César Romo?

En medio de los comentarios, Paola Dalay reconoció que está conociendo al futbolista César Romo, aunque aclaró que todavía no tienen una relación formal.

La creadora de contenido también explicó que José Eduardo Derbez estaba enterado de que ambos comenzarían a salir con otras personas después de terminar su relación.

Además, negó que hubiera existido una infidelidad durante su historia con el actor, con quien tiene una hija llamada Tessa.

¿Qué pasó entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez?

Paola Dalay y José Eduardo Derbez anunciaron públicamente su separación el 1 de noviembre de 2026, aunque explicaron que llevaban varios meses sin estar juntos como pareja.

Ambos señalaron que intentaron continuar con su relación, pero finalmente decidieron tomar caminos separados. También descartaron que una infidelidad fuera el motivo de su ruptura.

Pese al fin de su relación sentimental, los dos continuarán vinculados por la crianza de Tessa, su hija en común.

La influencer también ha hablado sobre su nueva etapa personal y los comentarios que recibe en redes sociales, donde su cercanía con César Romo se convirtió en uno de los temas más comentados.