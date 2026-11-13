VIDEO: Captan el momento exacto de la explosión en baños de vapor de Puebla que dejó 7 heridos

El estallido ocurrió la noche del 12 de noviembre en Ignacio Romero Vargas./ FB:Publicación de Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla

Una explosión en los Baños Providencia, ubicados en Ignacio Romero Vargas, dejó ocho personas lesionadas, vehículos dañados y afectaciones en viviendas cercanas

Ocho personas recibieron atención médica después de una explosión que sacudió la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, en Puebla, la noche del jueves 12 de noviembre de 2026. El incidente se registró en unos baños de vapor y dejó daños visibles tanto en el negocio como en propiedades de sus alrededores.

La emergencia fue reportada cerca de las 20:00 horas en los Baños Providencia, establecimiento situado en la calle Hombres Ilustres. El estruendo alertó a los habitantes de la zona, mientras los equipos de auxilio se dirigían al inmueble para atender a las personas afectadas y revisar si existían riesgos adicionales.

El balance de personas atendidas cambió conforme avanzaron las labores de emergencia. Protección Civil del Estado de Puebla informó inicialmente de siete lesionados, pero un reporte posterior atribuido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana elevó la cifra a ocho. De acuerdo con la actualización, ninguno necesitó ser trasladado a un hospital.

Aunque las personas lesionadas no requirieron hospitalización, las afectaciones materiales fueron importantes. Parte del frente del establecimiento quedó abierta al exterior después de que cedieran elementos de la fachada y la cancelería. Los fragmentos de vidrio, muros y otros materiales terminaron esparcidos frente al negocio.

¿Qué daños dejó la explosión en los Baños Providencia?

Los primeros recuentos no coinciden por completo en el número de inmuebles afectados. En los reportes difundidos tras la emergencia se mencionaron hasta cuatro viviendas con daños, mientras que otras versiones señalaron afectaciones en dos fachadas. La revisión oficial deberá precisar el alcance de los desperfectos y su costo.

También se dieron a conocer daños en vehículos situados cerca del establecimiento. Algunos reportes hablaron de tres automóviles afectados y las imágenes del lugar mostraron al menos uno con daños severos, prácticamente calcinado. La cifra definitiva de unidades dañadas está pendiente de confirmación.

Durante la atención del incidente, los rescatistas lograron poner a salvo a seis cachorros que se encontraban en las inmediaciones. Al mismo tiempo, la vialidad permaneció cerrada en el tramo afectado y se solicitó a los conductores tomar rutas alternas para no interferir con las maniobras.

La explosión dejó ocho personas lesionadas y daños materiales./ RS

Investigan el origen del estallido y revisan las instalaciones

El área fue acordonada para impedir el ingreso de personas ajenas a la emergencia. Personal de Protección Civil realizó inspecciones en el inmueble, particularmente en las instalaciones de gas y en el sistema de calderas, mientras continuaba la evaluación de posibles daños estructurales.

Los primeros informes relacionaron el accidente con una explosión en una caldera utilizada por el negocio. Sin embargo, al cierre de los reportes consultados no se había informado una causa técnica definitiva, por lo que corresponderá a las autoridades determinar cómo ocurrió el estallido y si existieron fallas en los equipos.