El actor de 40 años fue llevado al hospital tras chocar durante unas prácticas automovilísticas en Florida

Frankie Muniz volvió a comunicarse con sus seguidores luego del accidente automovilístico que sufrió en Florida, mientras practicaba para una competencia especial de Ford. El actor, conocido por su papel principal en Malcolm el de en medio, fue trasladado a un hospital tras el choque y posteriormente dio detalles de su estado de salud. Su mensaje ayudó a despejar las dudas que surgieron al conocerse las imágenes y reportes del percance.

El incidente se registró el miércoles 11 de noviembre de 2026, durante las vueltas previas al evento Proud to Honor, organizado para homenajear a veteranos de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Muniz, de 40 años, conducía un Mustang y estaba previsto que compitiera con el equipo Air Force. La práctica terminó antes de lo esperado cuando el vehículo sufrió un impacto que requirió la intervención de personal de emergencia.

El automóvil quedó dañado y, según los reportes difundidos sobre el incidente, el equipo de rescate tuvo que cortar la parte superior de la unidad para poder extraer al piloto. Después fue trasladado a un centro médico de la zona, donde recibió atención y fue evaluado. Debido a lo ocurrido, Muniz no pudo participar en la competencia y otro corredor ocupó su lugar.

¿Cómo está Frankie Muniz después del accidente en Florida?

La respuesta llegó mediante una actualización compartida en las redes sociales de Ford Racing. El protagonista de la serie de televisión explicó que se encontraba “un poco adolorido” y destacó que las medidas de seguridad del Mustang lo habían protegido en el choque. Los informes posteriores indicaron que pudo salir del hospital, aunque no se precisó una fecha para su regreso a las pistas.

En su mensaje, Muniz se tomó un momento para agradecer a las personas que se preocuparon por él. “En especial, quiero agradecer a todos los que se han puesto en contacto conmigo y por todas las oraciones”, expresó el actor, quien ha encontrado en las competencias de automovilismo una actividad profesional más allá de la televisión.

El actor de 40 años agradeció el apoyo recibido tras su accidente en un Mustang./ IG

El accidente también le impidió cumplir un compromiso que esperaba con entusiasmo. “Tenía muchas ganas de rendir homenaje al servicio de nuestros veteranos y competir contra estos otros pilotos increíbles”, manifestó. El evento estaba dedicado al reconocimiento de quienes han servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y reunía a pilotos invitados para una jornada de exhibición.

De Malcolm al automovilismo: los accidentes que ha enfrentado

Aunque para el público sigue siendo uno de los rostros más recordados de Malcolm el de en medio, Frankie Muniz lleva años construyendo una trayectoria como piloto. Su participación en carreras profesionales lo ha mantenido activo en el deporte motor, donde las jornadas de entrenamiento y competencia forman parte de su rutina.

Este no es el primer percance automovilístico que se le atribuye durante 2026. A principios de año también se reportó un accidente en Tennessee, cuando conducía un vehículo con una decoración alusiva a la serie que lo hizo famoso, relacionado con las actividades promocionales de Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, producción estrenada este año en Disney+.