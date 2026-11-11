Frankie Muniz, actor de "Malcolm el de en medio", es hospitalizado tras accidente en NASCAR

Frankie Muniz fue hospitalizado tras sufrir un accidente durante prácticas de NASCAR. / AP

El actor sufrió un percance durante una sesión de prácticas en Daytona, Florida. Su equipo confirmó que fue trasladado a un hospital y dio detalles sobre su estado de salud

El actor Frankie Muniz, famoso por protagonizar la serie Malcolm el de en medio, fue hospitalizado este miércoles 11 de noviembre de 2026, luego de sufrir un accidente mientras participaba en una sesión de prácticas de automovilismo en el Daytona International Speedway, en Florida, Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por su equipo, Reaume Brothers Racing, que informó que el intérprete de 40 años fue trasladado a un centro médico cercano para recibir una evaluación adicional.

A través de un comunicado, la escudería señaló que Muniz se encontraba despierto y alerta después del incidente, aunque no proporcionó información sobre posibles lesiones ni detalles sobre la gravedad del percance.

¿Cuál es el estado de salud de Frankie Muniz tras el accidente?

De acuerdo con el reporte de su equipo, el actor recibió atención médica y permanecía consciente al momento de ser trasladado al hospital.

La escudería también agradeció respeto a la privacidad del intérprete y su familia, además de señalar que compartiría nuevas actualizaciones conforme hubiera información disponible.

Hasta el momento, no se ha confirmado si Frankie Muniz sufrió lesiones de gravedad ni se han explicado las causas exactas del accidente. Sin embargo, se informó que no participaría en la competencia programada para esa misma noche.

¿Qué hacía Frankie Muniz en Daytona?

El accidente ocurrió durante los entrenamientos previos al evento Proud to Honor Veterans Day Classic, una competencia especial organizada por Ford Racing en colaboración con NASCAR para reconocer a los veteranos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Muniz tenía previsto participar como integrante del equipo que representaría a la Fuerza Aérea, junto al piloto Austin Cindric.

La carrera contemplaba la participación de 12 pilotos distribuidos en seis equipos, cada uno representando a una rama de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

El actor de Malcolm el de en medio fue trasladado a un centro médico en Florida. / AP

Frankie Muniz cambió la actuación por las carreras de autos

Aunque alcanzó la fama internacional por interpretar a Malcolm en la popular comedia televisiva, Frankie Muniz también ha desarrollado una trayectoria en el automovilismo.

El actor comenzó a competir profesionalmente en distintas categorías y posteriormente se incorporó a NASCAR Craftsman Truck Series, donde ha participado como piloto de tiempo completo con el equipo Reaume Brothers Racing.

Su participación en Daytona representaba una nueva oportunidad para combinar su pasión por las carreras con una iniciativa dedicada a reconocer a los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Por ahora, sus seguidores permanecen atentos a nuevas actualizaciones sobre su recuperación y estado de salud.