Bobby Pulido anuncia su retiro de la música: “Yo me retiro de la música y me voy lleno de gratitud”

El cantante tejano se despidió de los escenarios después de recibir su tercer Latin Grammy. Tras ganar las elecciones en Texas, comenzará una nueva etapa como representante en el Congreso de Estados Unidos

El último Latin Grammy de Bobby Pulido llegó acompañado de una decisión que cambia su carrera: dejar la música. Este jueves 12 de noviembre de 2026, el cantante tejano aprovechó su triunfo en Las Vegas para anunciar que se despide de los escenarios y se concentrará en el cargo que acaba de ganar en las elecciones de Estados Unidos.

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El reconocimiento fue entregado durante la gala previa de la 27.ª edición de los Latin Grammy, en la categoría de Mejor Álbum de Música Tejana, por Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo). Tras escuchar su nombre, Pulido agradeció el respaldo que recibió durante casi tres décadas y habló de su identidad texana como una parte fundamental de su historia.

“Yo me retiro de la música y me voy lleno de gratitud... Tengo mucho orgullo de ser de Texas y ser texano y de representar a esta música”. La declaración convirtió una entrega de premios en una despedida pública. Para el intérprete, la noche no solo significó sumar otro galardón, sino cerrar una etapa que lo llevó a actuar durante años ante públicos de México y Estados Unidos.

¿Por qué Bobby Pulido dejará los escenarios para ir al Congreso?

La respuesta está en las urnas. El 3 de noviembre de 2026, Pulido, candidato demócrata, derrotó a la representante republicana Monica De La Cruz en el Distrito 15 de Texas. Con ese resultado obtuvo un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde está previsto que asuma funciones en enero de 2027.

Su paso a la política venía preparándose desde antes de la elección. Pulido hizo pública su candidatura en julio de 2025 y llevó a la campaña asuntos como el costo de vida, la inmigración y el acceso a la salud. La región a la que representará comprende comunidades del sur de Texas y parte del Valle del Río Grande; allí, su nombre ya era familiar mucho antes de aparecer en las boletas electorales.

El intérprete de "Desvelado" representará al Distrito 15 de Texas en el Congreso de EU./ AP

En el escenario, el cantante dejó claro que no pretende abandonar el contacto con la gente, sino cambiar la manera de hacerlo: “Los quiero mucho y nos vemos pronto, porque hay que representar y hay que ponernos a trabajar para utilizar la voz para otra cosa”. Sus palabras vincularon directamente el anuncio del retiro con las responsabilidades que tendrá en Washington.

Tres Latin Grammy y una nueva etapa en Washington

El premio de 2026 es el tercero que Pulido obtiene en la categoría de música tejana. Ya había ganado en 2022 con Para Que Baile Mi Pueblo y en 2025 con Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 1/En Vivo). Cuando tome posesión en enero de 2027, se espera que se convierta en el primer integrante del Congreso de Estados Unidos con tres Latin Grammy en su trayectoria.

La noticia también marca un relevo simbólico para el género que lo acompañó desde los años noventa. Pulido, conocido por canciones como Desvelado, expresó su confianza en los músicos que continúan trabajando dentro de esa tradición: “La música tejana está en buenas manos, tenemos mucho talento”.