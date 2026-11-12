Los propietarios de scooters, monopatines y bicicletas eléctricas deberán regularizar sus vehículos ante la Semovi

Quienes utilizan scooters, bicicletas eléctricas o motonetas para trasladarse por la Ciudad de México deberán revisar que sus vehículos cumplan con las nuevas disposiciones de tránsito, pues a partir del viernes 20 de noviembre de 2026 comenzará la aplicación de multas a los conductores que incumplan los requisitos establecidos por las autoridades capitalinas. Dependiendo de la infracción, las sanciones pueden superar los 3 mil pesos e incluso derivar en el envío de la unidad al depósito vehicular.

La medida forma parte de la regulación impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México para ordenar la circulación de estos medios de transporte, cuyo uso ha crecido en los últimos años. Desde el 1 de julio de 2026, la Secretaría de Movilidad (Semovi) habilitó el proceso de registro para los vehículos que deben contar con identificación oficial, mientras que el 1 de septiembre comenzó una etapa de orientación y amonestaciones para informar a los conductores sobre sus obligaciones.

Aunque el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, planteó la posibilidad de ampliar el periodo de regularización ante la participación de los propietarios, hasta este 12 de noviembre no se había confirmado oficialmente una prórroga. Por lo tanto, el 20 de noviembre continúa siendo la fecha establecida para que los agentes de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) comiencen a imponer las sanciones correspondientes.

¿Qué bicicletas eléctricas y scooters necesitan placas para circular en CDMX?

Antes de iniciar cualquier trámite, los propietarios deben identificar las características de su vehículo, ya que no todas las bicicletas y scooters eléctricos están obligados a portar placas o contar con licencia. La normativa distingue entre los Vehículos Eléctricos Personales (VEP) y los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE), tomando en cuenta factores como la potencia del motor, la velocidad que desarrollan y sus características de funcionamiento.

Semovi establece nuevos requisitos para regularizar vehículos eléctricos en la capital./ Pixabay

Los VEP son unidades con motores inferiores a 250 watts y velocidades máximas de hasta 25 kilómetros por hora. Esta clasificación contempla determinados scooters y bicicletas de asistencia eléctrica que pueden utilizar infraestructura ciclista, siempre que respeten las reglas de circulación correspondientes. Estos vehículos no están sujetos al mismo emplacamiento que las unidades motorizadas, aunque deben cumplir las disposiciones de identificación y seguridad aplicables, incluido el uso de casco.

En cambio, los VEMEPE tienen una potencia nominal continua de entre 250 watts y un kilowatt, además de capacidad para superar los 25 kilómetros por hora. Dentro de este grupo se encuentran determinados modelos de bicicletas eléctricas, bicimotos, scooters y motonetas. La regulación establece dos categorías: tipo A, para unidades de hasta 35 kilogramos, y tipo B, para vehículos de más de 35 y hasta 350 kilogramos. Sus conductores deben contar con la documentación correspondiente, que incluye placas o identificación vehicular según la clasificación, tarjeta de circulación y licencia A1 o A2 cuando sea exigible.

Cómo registrar un scooter eléctrico ante Semovi y evitar multas

El procedimiento comienza en el portal de registro VEMEPE de la Semovi, donde los propietarios deben ingresar con su cuenta Llave CDMX y capturar la información de la unidad. El sistema solicita documentación para comprobar la identidad del propietario y acreditar la adquisición del vehículo, como identificación oficial, comprobante de domicilio y factura o CFDI. Después de enviar los archivos, la dependencia realiza una revisión y, cuando corresponde, proporciona las instrucciones para generar la línea de captura y efectuar el pago de derechos.

Una vez autorizado el trámite digital, el interesado debe programar una cita en un Módulo de Control Vehicular, donde será necesario presentar los documentos originales para su cotejo. En esta etapa se completa el proceso y se entrega la identificación correspondiente, que puede incluir placas, tarjeta de circulación y Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME), según el tipo de vehículo. Quienes necesiten obtener una licencia A1 o A2 también deberán cubrir los requisitos adicionales y acreditar las evaluaciones que correspondan.

Las multas por incumplir las normas de movilidad eléctrica pueden superar los 3 mil pesos./ Gobierno de México