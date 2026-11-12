‘Lord Pistola’: hallan 8 armas de fuego en casa del hombre que amenazó a un repartidor en CDMX

El hombre no fue localizado y las autoridades ampliaron su búsqueda al Edomex / Especial

La Fiscalía capitalina aseguró el armamento, donde destaca una arma larga de uso exclusivo del Ejército

La investigación contra Humberto ‘N’, conocido en redes sociales como ‘Lord Pistola’, dio un nuevo giro después de que agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) localizaran ocho armas de fuego dentro del departamento donde vivía, luego de que fuera señalado por amenazar a un repartidor de una aplicación en la zona de Rinconada del Valle.

El hallazgo se realizó durante un cateo autorizado por un juez de Control, en el que participaron elementos de la Policía de Investigación (PDI). Entre las armas aseguradas destaca una de tipo largo, identificada en los primeros reportes como de uso exclusivo del Ejército, situación que abrió nuevas líneas de investigación para determinar cómo fueron adquiridas y si su posesión cumplía con los requisitos establecidos por la legislación mexicana.

Sin embargo, cuando los agentes ingresaron al inmueble, Humberto ‘N’ ya no se encontraba en el lugar y tampoco fue localizada su pareja sentimental. De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, el departamento estaba deshabitado al momento de la diligencia, por lo que las autoridades ampliaron las acciones para localizar al hombre, principalmente en el Estado de México, donde se identificaron propiedades presuntamente vinculadas con él.

La Fiscalía de CDMX encontró ocho armas de fuego en el domicilio de ‘Lord Pistola’ / Especial

¿Qué encontraron en la casa de ‘Lord Pistola’ durante el cateo?

La Fiscalía capitalina obtuvo una orden judicial para revisar el inmueble relacionado con Humberto ‘N’, como parte de las investigaciones iniciadas después de que se conociera el incidente en el que presuntamente amenazó a un repartidor que realizaba una entrega mediante una aplicación.

Durante la inspección, los agentes encontraron ocho armas de fuego, una de ellas larga y señalada como de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Los objetos fueron asegurados para continuar con las diligencias correspondientes y establecer su procedencia.

Además del armamento, los investigadores decomisaron una computadora, que también quedó bajo resguardo de las autoridades. Hasta el momento, no se ha informado qué información podría contener el equipo ni si será utilizado para esclarecer las circunstancias del caso.

La presencia de varias armas dentro del inmueble llevó a las autoridades a investigar cómo fueron obtenidas, si cuentan con documentación legal y cuál era el motivo de que se encontraran en el departamento.

Humberto ‘N’ no fue localizado durante el cateo realizado por la Policía de Investigación / Especial

¿Dónde está ‘Lord Pistola’ y por qué lo buscan en el Estado de México?

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue que el departamento se encontraba deshabitado cuando se ejecutó la orden de cateo. Humberto ‘N’ y su pareja sentimental no fueron localizados, por lo que no se pudo realizar ninguna diligencia directamente con ellos en ese momento.

Fuentes relacionadas con el caso señalaron que las autoridades detectaron propiedades vinculadas con Humberto ‘N’ en el Estado de México, motivo por el cual extendieron su búsqueda hacia esa entidad.

Sin embargo, no existe información que confirme su ubicación actual, ni se ha establecido públicamente si abandonó el domicilio antes o después de que se iniciaran las investigaciones. También se desconoce si el hombre ha tenido contacto con las autoridades o si su representación legal ha realizado alguna gestión relacionada con el caso.

La búsqueda de ‘Lord Pistola’ se extendió al Estado de México / Especial

¿Quién es Humberto ‘N’, conocido como ‘Lord Pistola’?

Humberto ‘N’ comenzó a ser identificado como ‘Lord Pistola’ después de que se difundiera el caso de un repartidor por aplicación que habría sido amenazado por el hombre en la zona de Rinconada del Valle, en la Ciudad de México.

El incidente provocó que su conducta fuera cuestionada públicamente y que las autoridades iniciaran una investigación para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con fuentes cercanas a las diligencias, la información obtenida hasta ahora indica que Humberto ‘N’ se dedicaba a la abogacía, aunque todavía se investigan otros aspectos de sus actividades y antecedentes.

Uno de los principales puntos que buscan aclarar los agentes es la procedencia de las ocho armas de fuego encontradas en el departamento, especialmente por las características de una de ellas.

Hasta el momento, no se ha informado si el hombre contaba con permisos para poseer alguna de las armas ni si existe documentación que permita establecer su origen.

¿‘Lord Pistola’ tiene orden de aprehensión?

Pese al cateo y al aseguramiento de las armas, Humberto ‘N’ todavía no cuenta con una orden de aprehensión, de acuerdo con la información proporcionada por fuentes cercanas a la investigación. La carpeta fue iniciada por noticia criminal, es decir, a partir de información sobre hechos que podrían constituir un delito y que deben ser investigados por el Ministerio Público.

Por ahora, las autoridades continúan reuniendo elementos para esclarecer las circunstancias en las que el hombre presuntamente amenazó al repartidor y determinar si existen otras conductas que deban investigarse a partir del hallazgo del armamento.