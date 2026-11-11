“Lord Pistolas” amenaza con un arma a repartidor en la colonia Del Valle

Un video de la discusión entre un repartidor y un cliente circuló en redes sociales./especial

El conflicto habría comenzado por la cancelación de un pedido de aplicación. Tras difundirse un video de la discusión

Un repartidor de aplicación habría sido amenazado con un arma de fuego durante una discusión con un cliente en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez. El incidente ocurrió la noche del martes 10 de noviembre, presuntamente después de que el trabajador cancelara un pedido. La confrontación quedó registrada por la cámara del trabajador y posteriormente se difundió en redes sociales.

En las imágenes se observa una discusión afuera de una unidad habitacional. Según la información difundida, el hombre involucrado habría exigido al trabajador que se disculpara y se retirara del lugar. El video provocó la reacción de otros repartidores, quienes se organizaron para acudir al domicilio y exigir atención por la presunta amenaza.

El trabajador habría sido amenazado con un arma tras la cancelación de un pedido./especial

Repartidores bloquean Eje 8 Sur y causan destrozos

La movilización llegó al exterior del inmueble donde habría ocurrido el enfrentamiento. Los trabajadores realizaron un bloqueo sobre Eje 8 Sur, pero la protesta escaló y terminó con daños materiales en el acceso de la unidad habitacional.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que durante la movilización los inconformes derribaron el portón de entrada y rompieron los cristales de la caseta de vigilancia. También se reportaron afectaciones materiales en inmuebles cercanos, mientras algunos vecinos se resguardaron para evitar confrontaciones.

Con la llegada de elementos de seguridad, parte de los repartidores se retiró del sitio. Otros permanecieron para dialogar con los policías y expresar sus exigencias por lo ocurrido.

¿Hay personas detenidas por las amenazas y los destrozos?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la detención de alguna persona relacionada con la presunta amenaza. La SSC informó que inició una investigación en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para esclarecer los hechos.

Repartidores bloquearon Eje 8 Sur para exigir atención por lo ocurrido./especial

Las indagatorias buscan determinar las circunstancias de la supuesta amenaza con arma de fuego y documentar los daños ocasionados en el portón y la caseta de vigilancia. También deberán establecer quiénes participaron en los destrozos y deslindar las responsabilidades correspondientes.