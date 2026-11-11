El momento provocó reacciones entre los participantes y usuarios de redes sociales / Especial

Las famosas protagonizaron una dinámica dentro de La Mansión VIP que terminó con cuatro besos y tres nalgadas

Un juego entre Karely Ruiz y Bellakath se convirtió en uno de los momentos más comentados del reality show La Mansión VIP, luego de que ambas participantes aceptaran realizar la dinámica conocida como Semana Inglesa, que terminó con una serie de besos y nalgadas frente a sus compañeros.

Lo que comenzó como una actividad de entretenimiento dentro de la casa llamó la atención por la forma en que se desarrolló. De acuerdo con la información difundida sobre el episodio, las dos famosas intercambiaron cuatro besos y tres nalgadas, situación que provocó risas, sorpresa y comentarios entre quienes presenciaron el momento.

Karely Ruiz y Bellakath protagonizaron un juego de Semana Inglesa en La Mansión VIP / Especial

La escena también comenzó a circular en redes sociales, donde seguidores de ambas artistas reaccionaron a la convivencia y al ambiente que se generó durante el juego.

¿Qué pasó entre Karely Ruiz y Bellakath en La Mansión VIP?

Durante una de las actividades de convivencia de La Mansión VIP, Karely Ruiz y Bellakath participaron en un juego de Semana Inglesa, una dinámica que puede incluir retos o acciones físicas entre quienes aceptan participar. En esta ocasión, ambas famosas se involucraron en una secuencia que combinó besos y nalgadas, mientras otros integrantes de la casa observaban lo que ocurría.

Según el recuento del episodio, el resultado fue de cuatro besos y tres nalgadas, una cifra que rápidamente se convirtió en uno de los detalles más comentados del encuentro. La actividad se desarrolló en medio de un ambiente de convivencia, aunque también hubo momentos de tensión y diferencias entre las participantes durante el programa.

La dinámica entre las famosas terminó con cuatro besos y tres nalgadas / Especial

¿En qué consiste el juego de Semana Inglesa?

La Semana Inglesa es una dinámica popular que tiene distintas versiones y reglas, dependiendo del grupo de personas que la practique. En algunas modalidades, los participantes siguen una secuencia de acciones relacionadas con los días de la semana, mientras que en otras se incorporan retos o bromas que pueden involucrar contacto físico.

Dentro de La Mansión VIP, el juego tomó un rumbo particular por las acciones realizadas entre Karely Ruiz y Bellakath, quienes protagonizaron una serie de interacciones que sorprendieron a los demás habitantes. Aunque la actividad comenzó como una forma de entretenimiento, las reacciones de quienes se encontraban en la casa hicieron que el momento destacara entre las escenas de convivencia del reality.

La convivencia entre ambas famosas se convirtió en uno de los momentos comentados del programa / Especial

¿Quiénes son Karely Ruiz y Bellakath?

Karely Ruiz es una creadora de contenido e influencer mexicana que ha alcanzado notoriedad por su actividad en redes sociales y sus participaciones en proyectos de entretenimiento.

Por su parte, Bellakath es una cantante mexicana vinculada con el reguetón, reconocida por canciones que han tenido difusión en plataformas digitales y redes sociales.