El reality de HotSpanish permite apoyar a los participantes con votos gratuitos y aportaciones económicas en YouTube

No necesitas gastar dinero para apoyar a tu participante favorito de La Mansión VIP 2, ya que la nueva temporada del reality de HotSpanish cuenta con una modalidad de votación gratuita que permite al público respaldar a los habitantes. Sin embargo, quienes deseen aumentar sus posibilidades también pueden realizar aportaciones económicas a través de YouTube, donde el dinero enviado se convierte en puntos dentro de la competencia.

Con un premio de 2 millones de pesos para el ganador, el apoyo de los seguidores será fundamental durante los 30 días que dura el programa. La primera etapa de votaciones digitales permanecerá abierta hasta el sábado 14 de noviembre de 2026 a las 20:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, y el concursante que obtenga mayor respaldo en esta dinámica recibirá 5 mil puntos adicionales.

¿Cómo votar gratis en La Mansión VIP 2 y apoyar a tu favorito?

La opción sin costo se encuentra disponible en lamansionvip.com, página oficial donde cada usuario puede obtener 10 votos gratuitos para apoyar a los habitantes de su preferencia. Los participantes aparecen en la plataforma y el público puede asignar todos sus votos a una sola persona o distribuirlos entre diferentes concursantes, dependiendo de a quién desee favorecer.

Para quienes quieran sumar más apoyos, el sitio también ofrece la posibilidad de conseguir cinco votos adicionales por cada anuncio publicitario visto completamente. Los videos deben reproducirse hasta el final para que el sistema registre la recompensa. Una vez confirmada la selección de participantes, los votos no podrán cambiarse ni transferirse a otro habitante.

Otra alternativa es utilizar el Súper Chat de YouTube, disponible durante las transmisiones en vivo del canal de HotSpanish Vlogs. Los espectadores deben ingresar a la emisión, localizar el símbolo de dinero en el chat, seleccionar el monto de su aportación y escribir correctamente el hashtag oficial del concursante al que desean apoyar. Después deberán confirmar el pago para que su participación sea contabilizada.

Los seguidores pueden conseguir cinco votos adicionales al reproducir anuncios en la plataforma oficial./ RS

En esta segunda temporada, la aportación mínima reportada es de 50 pesos mexicanos, mientras que cada 10 pesos enviados equivalen a un punto para el participante seleccionado. También existe una modalidad de 5 mil pesos para enviar mensajes personalizados a los habitantes, sujeta a revisión de la producción. Es importante mencionar que escribir un nombre en los comentarios normales de YouTube no genera puntos dentro de la votación de pago.

Nominaciones y expulsiones: así funciona La Mansión VIP 2

El programa tiene establecidos dos días importantes para definir el futuro de los concursantes. Los sábados se realizan las nominaciones cara a cara, una dinámica en la que los habitantes deben elegir a sus compañeros y explicar los motivos de su decisión. De esta manera, se determina quiénes enfrentarán el riesgo de abandonar la residencia.

Mientras tanto, los domingos se celebran las galas de expulsión, donde el respaldo acumulado por parte de la audiencia influye en la permanencia de los participantes. Los puntos obtenidos mediante las aportaciones económicas y las votaciones digitales forman parte del sistema de competencia, por lo que los seguidores pueden contribuir al resultado de cada etapa.