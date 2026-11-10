La propiedad es investigada por sus vínculos financieros con Ueno Bank / Especial

Los investigadores consiguieron ingresar a la habitación blindada que permanecía oculta detrás de una pared falsa en la mansión del expresidente paraguayo

Una habitación oculta detrás de una pared falsa, puertas blindadas y un sofisticado sistema de seguridad despertaron sospechas durante el allanamiento a la mansión del expresidente de Paraguay, Santiago Peña, quien permanece bajo prisión preventiva por una investigación relacionada con el colapso de Ueno Bank. Después de varios intentos fallidos, las autoridades finalmente lograron abrir el misterioso recinto y conocer qué había en su interior.

El hallazgo ocurrió en una residencia de verano ubicada en San Bernardino, Paraguay, aproximadamente a 50 kilómetros de Asunción, donde agentes de la Fiscalía y de la Policía Nacional realizaron una serie de diligencias para buscar documentos, dispositivos electrónicos y otros posibles elementos relacionados con la investigación financiera que involucra al exmandatario.

La sorpresa llegó cuando los investigadores encontraron una estructura escondida detrás de una pared falsa que conducía a una habitación protegida por un complejo mecanismo de seguridad. Durante el primer allanamiento, realizado el domingo 8 de noviembre, los agentes consiguieron superar una de las puertas, pero no pudieron abrir el segundo acceso, por lo que tuvieron que suspender esa parte del procedimiento.

Santiago Peña permanece bajo prisión preventiva por la investigación de Ueno Bank / Especial

Sin embargo, este martes 10 de noviembre de 2026, las autoridades lograron ingresar al espacio y comprobaron que no había dinero en efectivo ni objetos de valor, según los primeros reportes de la investigación. La defensa del expresidente señaló que se trataba de una habitación de seguridad o de pánico, diseñada para ofrecer protección ante una posible emergencia.

¿Qué encontraron dentro de la bóveda secreta de Santiago Peña?

La habitación blindada se convirtió en uno de los principales puntos de interés durante los allanamientos realizados en la propiedad del expresidente paraguayo. Su ubicación, detrás de una pared falsa, y las dificultades para ingresar provocaron especulaciones sobre los objetos que podrían encontrarse en el interior.

De acuerdo con la información difundida tras el procedimiento, los agentes no encontraron dinero en efectivo ni bienes de valor dentro del recinto, lo que descartó, al menos en esa inspección, la presencia de los objetos que algunas versiones habían sugerido.

La fiscal Silvia González explicó que la apertura fue posible después de que el abogado de Santiago Peña informara a las autoridades dónde se encontraba una llave de seguridad que permitía acceder a la habitación.

La Fiscalía de Paraguay abrió una habitación blindada oculta en la mansión de Santiago Peña / Especial

Según la versión proporcionada por la defensa, el espacio funcionaba como una habitación de pánico, es decir, un lugar reforzado al que los ocupantes de la vivienda podían ingresar para protegerse en caso de una situación de riesgo.

Aunque el contenido de la bóveda ya fue inspeccionado, su descubrimiento forma parte de una investigación más amplia sobre la propiedad y las operaciones financieras relacionadas con su construcción.

¿Cómo era el sistema de seguridad de la bóveda de Santiago Peña?

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue el nivel de protección de la habitación, cuyo acceso estaba oculto y contaba con mecanismos diseñados para impedir el ingreso de personas no autorizadas.

Durante las primeras diligencias, se reportó que el recinto tenía un sistema de seguridad descrito como de “nivel 7”, el cual supuestamente combinaba reconocimiento facial o de iris, lectura de huellas dactilares, una clave numérica y llaves especiales.

También circularon versiones de que la tecnología utilizada era de origen israelí, aunque este dato no fue confirmado oficialmente.

Las imágenes difundidas del inmueble mostraban un pasillo que conectaba una de las habitaciones de la residencia con el acceso blindado, mientras que otros videos que circularon en redes sociales parecían mostrar el espacio durante su construcción.

Las autoridades realizaron nuevos allanamientos para buscar documentación financiera / Especial

Sin embargo, la autenticidad de las grabaciones atribuidas a la etapa de construcción no pudo comprobarse de manera independiente, por lo que no deben considerarse evidencia concluyente sobre el uso que tenía la habitación.

La complejidad de la estructura provocó que los investigadores dejaran el inmueble bajo vigilancia mientras analizaban cómo superar la segunda puerta. Finalmente, el acceso se consiguió con información proporcionada por la defensa del exmandatario.

¿Por qué la Fiscalía allanó la mansión del expresidente de Paraguay?

El allanamiento forma parte de la investigación sobre el colapso de Ueno Bank, institución financiera que fue intervenida por el Banco Central del Paraguay el 3 de noviembre de 2026 debido a problemas de solvencia.

La crisis bancaria provocó dificultades para que millones de clientes pudieran acceder a sus depósitos y desencadenó una investigación sobre posibles irregularidades en el manejo de recursos y las relaciones entre la institución financiera y funcionarios públicos.

En ese contexto, la Fiscalía comenzó a revisar las operaciones financieras de Santiago Peña, quien había mantenido vínculos accionarios con el conglomerado empresarial relacionado con Ueno Bank.

Uno de los aspectos investigados es el financiamiento de su residencia de verano, construida en una zona de alto valor inmobiliario de San Bernardino. Según los datos incluidos en la investigación, el 13 de mayo de 2024 Peña recibió dos préstamos de Ueno Bank por un total de 3 mil 548 millones de guaraníes, equivalentes aproximadamente a 600 mil dólares, destinados a financiar la construcción de la propiedad.

Las autoridades también revisan las condiciones en las que fueron otorgados esos créditos y su relación con los ingresos declarados por el entonces presidente.

¿Cuánto costó la mansión de Santiago Peña?

La residencia de verano del expresidente paraguayo también ha despertado interés por su tamaño, características y costo de construcción.

De acuerdo con los datos patrimoniales mencionados en la investigación, la construcción tuvo un costo aproximado de 7 mil 700 millones de guaraníes, mientras que Peña declaró el inmueble por un valor de 7 mil 750 millones.

En esa declaración se incluyeron aproximadamente mil 450 millones de guaraníes correspondientes al terreno, adquirido en 2023, y otros 6 mil 300 millones destinados a la construcción y el equipamiento.

La propiedad se encuentra sobre un terreno de alrededor de 5 mil 12 metros cuadrados, con una superficie construida de aproximadamente mil 15 metros cuadrados.

Una investigación periodística había estimado anteriormente que el valor comercial de la mansión podría alcanzar los 2 millones de dólares, aunque esa cifra corresponde a una estimación y no necesariamente al valor declarado ante las autoridades.

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fue el monto de las mensualidades correspondientes a los préstamos obtenidos para financiar la residencia. Según la información difundida sobre el expediente, las cuotas ascendían a aproximadamente 239 millones de guaraníes mensuales, una cantidad equivalente a cerca de seis veces el salario presidencial que recibía Peña.

Estas diferencias forman parte de los aspectos que la Fiscalía busca esclarecer para determinar si existieron irregularidades en las operaciones financieras relacionadas con el inmueble.

¿Por qué Santiago Peña fue detenido en Paraguay?

La investigación sobre Ueno Bank provocó una crisis política que terminó con la destitución de Santiago Peña el 6 de noviembre de 2026, después de un juicio político en el Senado paraguayo.

Posteriormente, las autoridades ordenaron su detención y un juez determinó que permaneciera bajo prisión preventiva mientras avanzaban las investigaciones relacionadas con la entidad bancaria.

El exmandatario fue imputado por presuntos hechos de lesión de confianza y administración en provecho propio, dentro de una causa que busca determinar si existieron beneficios indebidos y perjuicios económicos relacionados con el manejo de recursos.

Peña permanece bajo prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción, mientras la Fiscalía continúa reuniendo documentación y otros elementos para sustentar sus investigaciones. El expresidente ha rechazado las acusaciones en su contra y anteriormente había defendido la procedencia de su patrimonio. En enero de 2025, cuando surgieron cuestionamientos sobre su residencia, aseguró que “trabaja desde los 18 años” y se describió como “una persona honesta, trabajadora”.

Fiscalía también investiga otras propiedades y operaciones bancarias

Las diligencias no se han limitado a la residencia de verano donde fue localizada la bóveda. Los investigadores también realizaron allanamientos en otra propiedad de Santiago Peña, ubicada en Asunción, así como en instalaciones relacionadas con Ueno Bank.

Durante estos procedimientos fueron incautados documentos, teléfonos celulares, computadoras, dispositivos electrónicos y grabaciones de cámaras de vigilancia que podrían aportar información sobre las operaciones investigadas.

Las autoridades paraguayas también han anunciado gestiones de cooperación internacional para rastrear posibles recursos vinculados con la investigación financiera.

Entre los países mencionados se encuentran Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina, cuyas autoridades podrían colaborar en la localización de bienes y operaciones realizadas fuera de Paraguay.