Multas de hasta 35 mil pesos por pintar tu auto de este color en México: ¿cuál es?

Una disposición federal reserva el verde olivo para vehículos del Ejército y la Fuerza Aérea

Cambiar el color de un automóvil puede parecer una decisión completamente personal, pero en México existen disposiciones que deben tomarse en cuenta antes de llevar un vehículo al taller de pintura. Una de ellas está relacionada con el verde olivo, una tonalidad característica de las unidades militares, cuyo uso fue reservado para el Ejército y la Fuerza Aérea mediante un decreto presidencial publicado hace más de seis décadas.

Aunque muchas personas desconocen esta restricción, la disposición forma parte de las medidas establecidas para distinguir los vehículos oficiales de aquellos que pertenecen a particulares. Además, el Código Penal Federal contempla sanciones de prisión y multas para quienes utilicen unidades con colores, balizaje o equipamiento que se asemejen a los empleados por las fuerzas armadas o las instituciones de seguridad pública.

El verde olivo está reservado para vehículos del Ejército y la Fuerza Aérea en México / Magnific

La regulación no significa que cualquier automóvil de color verde sea ilegal. La distinción es importante porque existen diferentes tonalidades comerciales y características de pintura que no necesariamente reproducen la apariencia de un vehículo militar. Sin embargo, utilizar el verde olivo reservado para las fuerzas armadas o incorporar elementos que puedan provocar confusión con una unidad oficial puede ocasionar problemas legales.

¿Cuál es el color de automóvil que está prohibido utilizar en México?

El color al que se refiere la disposición federal es el verde olivo, identificado tradicionalmente con los vehículos terrestres del Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea. Su uso exclusivo fue establecido mediante un decreto firmado por el expresidente Adolfo López Mateos, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de diciembre de 1963.

La medida surgió de la necesidad de que las unidades militares contaran con características distintivas para facilitar su identificación y evitar que otros vehículos pudieran confundirse con los utilizados por las fuerzas armadas.

El decreto reservó específicamente el verde olivo para los vehículos terrestres al servicio del Ejército y la Fuerza Aérea, una disposición que también buscaba impedir que automóviles particulares, unidades de servicio público y vehículos de otras dependencias utilizaran esa apariencia distintiva.

Pintar un automóvil con características militares puede ocasionar problemas legales / Magnific

Por ello, quienes planean modificar la pintura de su automóvil deben considerar que no todos los acabados o colores utilizados en vehículos oficiales pueden reproducirse libremente, especialmente cuando el resultado se asemeja a una unidad militar.

¿Qué dice el Código Penal Federal sobre los autos verde militar?

Además del decreto de 1963, el artículo 250 Bis 1 del Código Penal Federal establece sanciones relacionadas con el uso indebido de elementos que identifican a las fuerzas armadas y a las instituciones de seguridad pública.

La fracción IV contempla los casos en los que se utilizan vehículos con colores, balizaje, equipamiento o características que reproducen o se asemejan a los de las unidades oficiales.

Esta disposición busca evitar que automóviles ajenos a las instituciones de seguridad puedan confundirse con patrullas, vehículos militares u otras unidades destinadas al cumplimiento de funciones públicas.

La legislación no se limita a la pintura. También comprende elementos como las señalizaciones, las luces, los distintivos y otros accesorios que puedan hacer que un automóvil particular tenga apariencia de vehículo oficial. Por esta razón, antes de modificar un automóvil, es importante distinguir entre elegir un color comercial y reproducir las características reservadas para las unidades de seguridad.

Antes de cambiar el color de un auto, conviene revisar las disposiciones vigentes / Magnific

¿De cuánto es la multa por utilizar un vehículo que imite a uno militar?

El artículo 250 Bis 1 establece que las conductas previstas en sus distintas fracciones pueden castigarse con penas de uno a seis años de prisión y de 100 a 300 días multa. Sin embargo, existe una diferencia importante entre los días multa establecidos por la legislación penal y las sanciones administrativas que se calculan directamente mediante la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Para 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) fijó el valor diario de la UMA en 117.31 pesos, cantidad vigente desde el 1 de febrero. Si se multiplican 100 y 300 por ese valor, se obtienen cifras de 11 mil 731 y 35 mil 193 pesos, respectivamente. No obstante, esas cantidades no deben presentarse como una multa penal fija, ya que el Código Penal Federal establece reglas específicas para calcular los días multa.

De acuerdo con su artículo 29, el valor de cada día multa se determina considerando la percepción neta diaria de la persona sentenciada, con los límites previstos por la propia legislación.

En consecuencia, la sanción económica real puede variar según las circunstancias del caso, por lo que no es correcto afirmar que todas las personas recibirán automáticamente una multa de 35 mil 193 pesos por utilizar un vehículo de apariencia militar.

¿Se puede ir a prisión por pintar un automóvil de verde olivo?

El Código Penal Federal contempla penas de prisión para determinadas conductas relacionadas con la utilización de vehículos que imiten a los de las fuerzas armadas o instituciones de seguridad pública.

La sanción ordinaria prevista en el artículo 250 Bis 1 es de uno a seis años de prisión, además de los días multa correspondientes. No obstante, para determinar si una conducta constituye un delito, las autoridades deben considerar las características del vehículo, las circunstancias en las que se utiliza y los elementos previstos por la legislación.

Por ello, no debe interpretarse que cualquier persona que conduzca un automóvil verde será detenida o enviada a prisión. La aplicación de una sanción penal requiere que se acrediten los elementos del delito correspondiente.