El festival en el Estadio GNP Seguros serán los días 13 y 14 de marzo de 2027 / Especial

Estarán artistas como Mötley Crüe, Placebo, Residente y Turnstile

¡Es momento de ir preparando el aguinaldo! El Vive Latino 2027 ya dio a conocer los precios de sus boletos para la próxima edición, que se celebrará el 13 y 14 de marzo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Después de revelar un cartel que incluye a figuras nacionales e internacionales, los organizadores también anunciaron las modalidades de acceso y las fechas en las que comenzará la venta de entradas.

Para quienes desean asistir a uno de los festivales musicales más importantes del país, el presupuesto será un factor fundamental, pues los abonos anunciados van desde los 2 mil 800 hasta los 10 mil pesos, dependiendo de la experiencia que elija cada asistente. Estos precios corresponden a los accesos para las dos jornadas y no incluyen los cargos por servicio que se agregan al momento de realizar la compra.

La próxima edición promete reunir a miles de seguidores del rock, el ska, el rap y la música alternativa, con un cartel encabezado por Mötley Crüe, Placebo, Residente, Turnstile y Kasabian, además de otros artistas que han ganado popularidad entre las nuevas generaciones. Por ello, quienes planean acudir deberán estar atentos a las diferentes etapas de preventa, especialmente si buscan conseguir los boletos de menor precio.

El Vive Latino 2027 se realizará el 13 y 14 de marzo en el Estadio GNP Seguros / Especial

¿Cuánto cuestan los boletos del Vive Latino 2027?

Los organizadores del Vive Latino 2027 anunciaron cuatro modalidades de abonos para disfrutar de los dos días del festival. Cada categoría tendrá un costo diferente y ofrecerá distintas condiciones de acceso, desde la entrada general hasta experiencias con servicios adicionales.

Estos son los precios anunciados para los abonos del festival, sin cargos por servicio: Abono General, Fase 1: 2,800 pesos.

Abono Banamex Platino Norte y Sur: 4,800 pesos.

Abono Boxes Oro Norte y Sur: 7,500 pesos.

Abono Boxes Diamante Norte y Sur: 10,000 pesos.

La alternativa más económica será el Abono General en Fase 1, con un costo inicial de 2 mil 800 pesos, que permitirá acceder a las actividades y presentaciones musicales de ambas jornadas.

Sin embargo, es importante considerar que este precio corresponde únicamente a la primera fase de venta, por lo que podría aumentar conforme se agoten los boletos disponibles y se habiliten nuevas etapas de comercialización.

Los boletos Boxes Diamante alcanzan los 10 mil pesos, sin cargos por servicio / Especial

Por otro lado, quienes busquen una experiencia con mayores comodidades podrán elegir las modalidades Platino o Boxes, aunque tendrán que destinar un presupuesto considerablemente mayor.

¿Qué incluye cada tipo de abono del Vive Latino 2027?

Además del precio, una de las principales diferencias entre las categorías será el tipo de experiencia que podrán disfrutar los asistentes durante el festival. El Abono General está dirigido a quienes desean recorrer el recinto, disfrutar de los conciertos y participar en las actividades incluidas dentro de las zonas de acceso común.

Por su parte, el Abono Banamex Platino, con un precio anunciado de 4 mil 800 pesos, representa una alternativa para quienes buscan servicios y espacios adicionales durante los dos días del evento.

Las modalidades Boxes Oro y Boxes Diamante serán las de mayor costo, con precios de 7 mil 500 y 10 mil pesos, respectivamente. Estas categorías contemplan beneficios diferenciados que pueden incluir accesos exclusivos, áreas de descanso, terrazas y espacios con asientos asignados, según las condiciones de cada boleto.

La preventa Banamex comenzará el 11 de noviembre a las 14:00 horas / Especial

Antes de realizar la compra, se recomienda revisar la descripción oficial de cada modalidad para conocer exactamente qué servicios están incluidos, las zonas a las que permite ingresar y las restricciones correspondientes.

También es importante recordar que los precios anunciados no incluyen los cargos por servicio de Ticketmaster, por lo que el monto final será mayor al mostrado inicialmente.

¿Cuándo inicia la preventa de boletos del Vive Latino 2027?

La venta de boletos del Vive Latino 2027 estará dividida en distintas etapas, comenzando con los accesos anticipados para determinados clientes de Banamex y continuando con la preventa bancaria y la venta general.

De acuerdo con el calendario anunciado, las fechas y horarios son los siguientes: Preventa Priority: martes 10 de noviembre.

Preventa Banamex: miércoles 11 de noviembre, a las 14:00 horas.

Venta general: jueves 12 de noviembre, a las 14:00 horas.

¿Quiénes estarán en el Vive Latino 2027?

Además de los precios, uno de los principales atractivos del Vive Latino 2027 será su cartel, que reunirá a representantes de diferentes generaciones y estilos musicales.

Entre los artistas anunciados destacan Mötley Crüe, una de las agrupaciones más reconocidas del glam metal; Placebo, referente del rock alternativo británico; y Residente, quien ha desarrollado una carrera como solista después de su etapa con Calle 13.

También estarán presentes Turnstile y Kasabian, dos propuestas que han destacado dentro de diferentes vertientes del rock internacional, así como Los Auténticos Decadentes, agrupación argentina conocida por sus canciones que combinan rock, ska y ritmos populares.

El cartel incluirá igualmente a artistas que han conectado con públicos más jóvenes, entre ellos Latin Mafia, Milo J, Carla Morrison y Ed Maverick, quienes aportarán sonidos que van desde el pop alternativo hasta el rap y las propuestas acústicas. Otra de las participaciones que llama la atención es la de 31 Minutos, proyecto chileno que ha conquistado a distintas generaciones con sus personajes, canciones y espectáculos musicales.

¿Cuándo y dónde será el Vive Latino 2027?

La próxima edición del festival se realizará durante el fin de semana del sábado 13 y domingo 14 de marzo de 2027, en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la Ciudad de México. Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de las presentaciones de los artistas incluidos en el cartel, además de las actividades y experiencias que forman parte del encuentro musical.