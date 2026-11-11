El Infonavit permite consultar el dinero acumulado en la Subcuenta de Vivienda./Especial

Si trabajaste formalmente y nunca utilizaste tu crédito de vivienda, podrías tener recursos disponibles en tu Subcuenta de Vivienda

Las personas que trabajaron formalmente y nunca utilizaron su crédito de vivienda podrían tener dinero acumulado en el Infonavit. Estos recursos forman parte de la Subcuenta de Vivienda y provienen de las aportaciones que realizaron sus empleadores durante su vida laboral.

Si ya cuentas con una resolución de pensión del IMSS, puedes solicitar la devolución del ahorro que te corresponda. El procedimiento depende del régimen de pensión al que pertenezcas: Ley 73 o Ley 97. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) señala que estos trámites son gratuitos.

Las aportaciones patronales forman parte del ahorro de los trabajadores./especial

¿Cómo saber si tienes dinero sin cobrar en el Infonavit?

El primer paso es consultar si tienes saldo disponible en tu Subcuenta de Vivienda. Puedes hacerlo mediante los canales oficiales del Instituto: Mi Cuenta Infonavit: ingresa al portal oficial para revisar tu ahorro.

Aplicación móvil Infonavit: consulta el saldo y los movimientos de tu cuenta.

Kioscos de autoservicio: revisa el monto disponible en los equipos habilitados.

Centros de Servicio Infonavit: solicita orientación sobre tus recursos y los trámites de devolución.

El ahorro puede encontrarse distribuido en el Fondo de Ahorro 1972-1992, la Subcuenta de Vivienda 1992 y la Subcuenta de Vivienda 1997. También es posible consultar si los recursos fueron transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Las personas pensionadas pueden solicitar sus recursos mediante el Infonavit o su Afore, según corresponda./especial

¿Quiénes pueden solicitar la devolución del ahorro?

Para realizar la devolución ordinaria, el Infonavit establece como requisito contar con una resolución de pensión emitida por el IMSS. Esta puede corresponder a pensión por vejez, cesantía en edad avanzada, invalidez o incapacidad total o parcial igual o mayor al 50%.

La fecha en que comenzaste a cotizar ante el IMSS ayuda a identificar el régimen que te corresponde. Quienes comenzaron antes del 1 de julio de 1997 pueden estar bajo la Ley 73 o tener la posibilidad de elegir entre ambos regímenes, según su trayectoria laboral. Quienes empezaron a cotizar después de esa fecha pertenecen a la Ley 97.

El Instituto establece un plazo de hasta 10 días hábiles para depositar el dinero una vez solicitada la devolución./especial

¿Qué pasa si el ahorro fue transferido al Fondo de Pensiones para el Bienestar?

Los recursos de personas de 70 años o más que no hayan reclamado su ahorro pueden transferirse al Fondo de Pensiones para el Bienestar cuando se cumplen las condiciones legales, entre ellas no tener una relación laboral vigente y no haber cotizado al IMSS durante el último año.

Sin embargo, el dinero no se pierde. El Infonavit señala que estos recursos son imprescriptibles, por lo que el titular o sus beneficiarios pueden reclamarlos en cualquier momento, junto con los intereses generados, siempre que cumplan los requisitos correspondientes.