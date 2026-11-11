Las sanciones por incumplimiento podrían superar los 586 mil pesos, según el valor de la UMA de 2026 / Magnific

La reforma a la Ley Federal del Trabajo establece que los empleadores deberán llevar un registro electrónico de las jornadas laborales

A partir del 1 de enero de 2027, las empresas en México deberán prepararse para una nueva obligación relacionada con el control de los horarios de sus trabajadores. Se trata de la implementación de un registro electrónico de la jornada laboral, conocido popularmente como reloj checador, que permitirá documentar las horas de entrada y salida de los empleados y facilitará la supervisión del cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

La medida forma parte de las modificaciones aprobadas para avanzar hacia la jornada laboral de 40 horas semanales, una transición que se realizará de manera gradual hasta 2030. Sin embargo, la reforma no establece que todos los centros de trabajo deban comprar un dispositivo físico para registrar la asistencia, sino que deberán contar con un mecanismo electrónico que permita conocer el tiempo efectivamente trabajado por cada persona.

Las empresas deberán documentar los horarios de entrada y salida de sus trabajadores / Magnific

El cambio también contempla multas de entre 250 y 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para los empleadores obligados que incumplan con el registro de horarios. Con el valor vigente de la UMA en 2026, las sanciones equivalen a cantidades que van desde los 29 mil 327.50 pesos hasta los 586 mil 550 pesos, aunque los montos aplicables en 2027 dependerán de la actualización oficial de esta unidad.

¿Qué empresas deberán utilizar el reloj checador obligatorio en 2027?

La nueva obligación se encuentra contemplada en el artículo 132, fracción XXXIV, de la Ley Federal del Trabajo, incorporado mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2026.

La disposición establece que los empleadores deberán: "Registrar de manera electrónica la jornada laboral de cada persona trabajadora, incluyendo el horario de inicio y finalización; así como proporcionarlo a la autoridad cuando se le requiera”.

Esto significa que la reforma contempla un control electrónico individual de las jornadas, mediante el cual las empresas puedan acreditar cuándo comienza y termina el tiempo de trabajo de sus empleados.

El registro electrónico de jornadas laborales comenzará a regularse a partir de enero de 2027 / Magnific

No obstante, todavía no existe una lista definitiva de empresas, sectores o actividades que estarán obligados a implementar el sistema desde el primer día de 2027, ya que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) deberá emitir las disposiciones generales que establezcan su alcance y las posibles excepciones.

¿Cómo funcionará el reloj checador electrónico en México?

El registro electrónico tendrá como finalidad documentar el inicio y la finalización de la jornada de cada trabajador, información que podrá ser solicitada por las autoridades laborales durante inspecciones o procedimientos relacionados con el cumplimiento de la legislación.

La reforma no exige utilizar una marca específica, instalar lectores de huellas digitales ni adquirir equipos de reconocimiento facial. En principio, las empresas podrán considerar diferentes herramientas tecnológicas, siempre que cumplan con las condiciones que establezca la STPS.

La STPS determinará qué empleadores deberán implementar el registro electrónico / Magnific

Entre las alternativas que podrían utilizarse se encuentran plataformas digitales de control de asistencia, programas informáticos y dispositivos electrónicos que permitan registrar los horarios. Sin embargo, la compatibilidad de cada sistema con las nuevas disposiciones dependerá de los requisitos oficiales que se determinen.

La ley también contempla que el contenido del registro electrónico pueda tener valor probatorio en controversias laborales cuando se acredite que fue acordado entre la persona trabajadora y el empleador. Esto permitirá contar con información sobre los horarios efectivamente registrados, especialmente cuando existan desacuerdos relacionados con el tiempo trabajado o el pago de horas extraordinarias.

¿De cuánto serán las multas por no registrar los horarios de los trabajadores?

Uno de los cambios más importantes de la reforma laboral es la incorporación de nuevas sanciones económicas para los empleadores que incumplan con el registro electrónico de las jornadas. La fracción IV Bis del artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo establece multas de 250 a 5 mil UMA para las personas empleadoras obligadas que no cumplan con lo dispuesto en el artículo 132.

Tomando como referencia el valor diario de la UMA de 2026, que es de 117.31 pesos, las cantidades serían las siguientes: Sanción UMA Equivalencia en pesos Multa mínima 250 $29,327.50 Multa intermedia ilustrativa 1,000 $117,310 Multa intermedia ilustrativa 2,500 $293,275 Multa máxima 5,000 $586,550

Estas cantidades son referencias calculadas con la UMA de 2026, por lo que no representan necesariamente los montos exactos que estarán vigentes durante 2027. Las sanciones no se aplicarán automáticamente por cualquier error administrativo. La autoridad laboral deberá determinar el incumplimiento y establecer la multa correspondiente conforme a las disposiciones legales.

Además, las empresas deberán considerar que el objetivo del registro no es únicamente controlar la asistencia, sino contar con información que permita verificar el cumplimiento de los límites de la jornada y las reglas sobre tiempo extraordinario.

¿Cuándo será obligatorio el registro electrónico de la jornada laboral?

Aunque el decreto de reforma a la Ley Federal del Trabajo entró en vigor el 1 de mayo de 2026, sus disposiciones transitorias establecen un periodo de preparación para que empresas y trabajadores puedan adaptarse a las nuevas condiciones.

De acuerdo con el calendario aprobado, las disposiciones generales que regularán el registro electrónico de la jornada laboral entrarán en vigor el 1 de enero de 2027. Esto significa que durante los últimos meses de 2026 los centros de trabajo podrán revisar sus sistemas actuales de control de asistencia, evaluar posibles ajustes tecnológicos y preparar sus procesos administrativos.

La STPS será la encargada de definir las condiciones específicas de implementación, incluidos los sectores que deberán cumplir con la medida y las excepciones que puedan establecerse. Por esa razón, las empresas deberán mantenerse atentas a las publicaciones oficiales, ya que los requisitos operativos podrían variar según las características de cada actividad económica.

¿Cómo cambiará la jornada laboral de 40 horas en México?

El registro electrónico también está relacionado con la reducción gradual de la jornada laboral, una de las modificaciones más relevantes aprobadas para los trabajadores mexicanos. La reforma establece que la duración máxima de la jornada semanal disminuirá progresivamente hasta alcanzar las 40 horas en 2030, sin que esta reducción implique una disminución de sueldos, salarios o prestaciones.

El calendario aprobado es el siguiente: Año Jornada laboral máxima semanal 2026 48 horas 2027 46 horas 2028 44 horas 2029 42 horas 2030 40 horas

De esta manera, el primer ajuste se aplicará el 1 de enero de 2027, cuando la jornada máxima semanal pasará de 48 a 46 horas. Posteriormente, el límite disminuirá dos horas por año hasta completar la transición en 2030.

¿Cuántas horas extras podrán trabajar los empleados a partir de 2027?

La reforma también contempla modificaciones en la regulación del tiempo extraordinario, con un incremento gradual del máximo de horas adicionales permitidas por semana. Durante 2027 se mantendrá el límite de nueve horas extras semanales, mientras que a partir de 2028 comenzará un aumento progresivo hasta llegar a 12 horas en 2030.

El calendario establece lo siguiente: Año Máximo de horas extras semanales 2026 9 horas 2027 9 horas 2028 10 horas 2029 11 horas 2030 12 horas

La legislación contempla que el tiempo extraordinario no podrá exceder de cuatro horas diarias ni distribuirse en más de cuatro días durante una misma semana, sujeto a los límites que correspondan en cada etapa de implementación. En cuanto al pago, las horas extraordinarias dentro de los límites legales deberán remunerarse con un 100% adicional sobre el salario correspondiente a una hora ordinaria, es decir, al doble.

Cuando se excedan los límites establecidos, el tiempo extraordinario adicional deberá pagarse con un 200% adicional, equivalente al triple del salario ordinario por hora.

¿Qué pasa si una empresa ya utiliza un reloj checador?

Las empresas que actualmente cuentan con sistemas electrónicos para registrar la entrada y salida de sus trabajadores podrían tener parte del trabajo adelantado, aunque eso no significa que sus herramientas cumplan automáticamente con todos los requisitos de la reforma.

Será necesario verificar que los mecanismos utilizados permitan identificar los horarios de cada empleado, conservar la información correspondiente y ponerla a disposición de la autoridad cuando sea requerida. En caso de que el centro de trabajo utilice únicamente listas de asistencia en papel, podría necesitar modificaciones para adaptarse a la exigencia de contar con un registro electrónico.

Sin embargo, no es obligatorio adquirir desde ahora un dispositivo biométrico, pues la legislación no establece que el control de horarios deba realizarse exclusivamente mediante huellas digitales, reconocimiento facial u otra tecnología determinada.

La recomendación para los empleadores es revisar las disposiciones que emita la STPS antes de realizar inversiones importantes en equipos o plataformas que posteriormente podrían necesitar ajustes.

¿Dónde consultar las nuevas reglas y denunciar irregularidades laborales?

Los trabajadores y empleadores que tengan dudas sobre la aplicación del registro electrónico podrán consultar la información difundida por las autoridades laborales.

El Diario Oficial de la Federación permite revisar el decreto de reforma y las disposiciones que se publiquen posteriormente, mientras que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social será responsable de establecer las reglas generales para su implementación.

Por su parte, quienes necesiten asesoría sobre jornadas laborales, horas extraordinarias o posibles incumplimientos pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), que ofrece orientación gratuita.

Los canales de consulta son: Diario Oficial de la Federación: https://www.dof.gob.mx/

Secretaría del Trabajo y Previsión Social: https://www.gob.mx/stps

PROFEDET: teléfono 800 911 7877.

Correo de orientación: orientacionprofedet@stps.gob.mx