En entrevista exclusiva con CONTRA, la banda española habló de su regreso al país, el resurgimiento del pop-punk y la importancia de sus seguidores mexicanos

En entrevista exclusiva con CONTRA, la banda española habló de su regreso al país, el resurgimiento del pop-punk y la importancia de sus seguidores mexicanos.

Hubo una época en la que las guitarras distorsionadas, las letras sobre desamor y los coros que se podían gritar a todo pulmón dominaban las listas de reproducción de miles de jóvenes. Bandas como Panda, Allison, División Minúscula y otras agrupaciones internacionales convirtieron al happy punk y al pop-punk en parte de la identidad musical de toda una generación. Ahora, cuando estos sonidos comienzan a recuperar terreno entre públicos de distintas edades, Pignoise quiere demostrar que todavía tiene mucho que ofrecer.

La agrupación española, que alcanzó gran popularidad durante los años 2000, está de regreso en México con una nueva etapa musical, un disco que busca recuperar la esencia de sus primeros trabajos y una presentación programada para el 11 de noviembre de 2026 en el Foro Indie Rocks!, de la Ciudad de México. Será una oportunidad especial para reencontrarse con sus seguidores después de 15 años sin ofrecer un concierto propio en territorio mexicano.

Pignoise regresa a México con un concierto en el Foro Indie Rocks! el 11 de noviembre / Especial

En entrevista exclusiva con CONTRA, los integrantes de Pignoise hablaron sobre su regreso a los escenarios, los años en los que la banda permaneció inactiva y el entusiasmo que les provoca volver a un país que, según sus propias cifras de reproducciones, representa su mercado más importante después de España.

La banda también reflexionó sobre el momento que vive el happy punk, un género que parecía haber perdido protagonismo frente a las nuevas tendencias musicales, pero que hoy encuentra una nueva oportunidad gracias a la nostalgia, los festivales y el interés de las generaciones más jóvenes.

Pignoise vuelve a México después de 15 años sin un concierto propio

El regreso de Pignoise a México representa mucho más que una fecha dentro de su gira. Para la agrupación española significa cumplir una promesa pendiente con los seguidores que continuaron escuchando su música durante los años en los que no pudieron presentarse en el país.

Su último concierto propio en territorio mexicano había ocurrido en 2011, en el Lunario del Auditorio Nacional, una presentación que los integrantes recuerdan como una de las experiencias más especiales de su carrera.

La banda española presentó detalles de su nueva etapa en entrevista exclusiva con CONTRA / Especial

Aunque recientemente regresaron para abrir un concierto de Lala Love You en el Auditorio Nacional, el espectáculo del 11 de noviembre será su oportunidad de reencontrarse con el público mexicano durante una presentación dedicada completamente a su repertorio.

“Pues la última vez había sido en el 2011, que estuvimos en el Lunario tocando y desde esa no habíamos podido, bueno también es verdad que justo después tuvimos seis años que estuvimos aquí parados en España, que el grupo no tuvo actividad y pues desde que volvimos era un objetivo regresar a México y nos pusimos con nuestro manager manos a la obra e intentarlo”.

Durante todo ese tiempo, los mensajes de sus seguidores mexicanos se mantuvieron constantes, recordándoles que todavía existía un público interesado en volver a escucharlos en vivo.

¿Qué canciones tocará Pignoise en el Foro Indie Rocks!?

Para su presentación en la Ciudad de México, Pignoise prepara un espectáculo que combinará sus canciones más conocidas con material de sus producciones recientes, buscando que tanto los seguidores de toda la vida como quienes apenas descubren su música puedan disfrutar del concierto.

Una de las novedades será la reedición de Esto no es un disco de punk, álbum publicado originalmente hace dos décadas y que ahora regresa con una nueva calidad de sonido.

La agrupación también interpretará canciones de Las Ganas, su producción más reciente, con la que han buscado recuperar la energía de sus primeros años sin renunciar a la experiencia musical adquirida durante su trayectoria.

Pignoise busca recuperar la esencia del happy punk con su disco Las Ganas / Especial

“Vamos a estar presentando el último disco que hemos sacado es una reedición del ‘Esto no es un Disco de Punk’, que es un disco que sacamos hace 20 años y lo hemos reeditado con un mejor sonido y la verdad que estamos muy contentos con el resultado y el año pasado sacamos un disco que se llama ‘Las Ganas’, que también estaremos tocando bastantes temas de ese disco”.

El grupo adelantó que el espectáculo tendrá una fuerte presencia de guitarras, batería y canciones diseñadas para funcionar sobre el escenario, una característica que consideran fundamental dentro de su identidad.

¿Por qué Pignoise decidió regresar a sus raíces con Las Ganas?

Después de varios años de trayectoria, Pignoise decidió que su siguiente paso musical debía acercarse nuevamente al sonido que los convirtió en una de las bandas representativas del pop punk español. Para conseguirlo, los integrantes trabajaron en un álbum con una producción más directa, menos elementos adicionales y mayor protagonismo de los instrumentos.

La intención era que Las Ganas sonara como una banda tocando dentro de su propio local de ensayo, con canciones capaces de defenderse en vivo sin depender de demasiados recursos externos.

“Las ganas partieron desde el principio del disco, que la idea fue como volver a los orígenes, ya desde que volvimos, el anterior disco fue un disco, lo que te comentaba, muy orgánico, que un disco que después puedas defender los tres directamente en directo, que no necesites ningún apoyo externo de nada, y este todavía ha sido como una vuelta de tuerca más a eso todavía, intentar que las canciones suenen a casi que las estás escuchando en el local de ensayo, y ya muy pensadas, orientadas al show en directo”.

La agrupación explicó que el objetivo no era simplemente repetir las fórmulas que funcionaron hace 20 años, sino recuperar su identidad musical utilizando los conocimientos y habilidades que han desarrollado con el tiempo.

México es el segundo país con más seguidores de Pignoise, según la agrupación / Especial

En ese sentido, reconocieron que tanto la composición como los arreglos y la interpretación han evolucionado, por lo que buscaban encontrar un equilibrio entre la nostalgia y una propuesta renovada.

“Queríamos recuperar un poco nuestra, no sé cómo decirlo, nuestra esencia, pero con las armas que tenemos ahora. Obviamente han pasado 20 años, no tocamos igual, afortunadamente hemos mejorado los tres en todos los aspectos, también Álvaro como compositor a la hora de componer las canciones, a la hora de las letras, a la hora de arreglarlas, estamos mucho más encima en eso, pero sí que queríamos que sonaran al local de ensayo, a súper crudo, a algo muy orgánico que se pueda defender en directo sin ayudas externas”.

Para Pignoise, la clave de esta nueva etapa consiste en ofrecer canciones reconocibles para sus seguidores, pero con elementos capaces de sorprender incluso a quienes han acompañado a la banda desde sus primeros discos.

¿El happy punk está regresando? Pignoise habla del resurgimiento del género

Durante los primeros años de la década de los 2000, el happy punk tuvo una presencia importante en la industria musical internacional. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas agrupaciones redujeron sus actividades o desaparecieron temporalmente de los escenarios, mientras otros géneros comenzaron a dominar las plataformas y las estaciones de radio.

Para Pignoise, esta transformación no significó necesariamente el final del género, sino una etapa de menor actividad que ahora podría estar llegando a su fin.

La banda considera que el regreso de grupos internacionales y el crecimiento de festivales dedicados al rock alternativo muestran que existe un público interesado en recuperar las propuestas musicales basadas en instrumentos y presentaciones en vivo.

“Sabes lo que pasa, que sí que quizá hubo una época que se dejaron de ver todas las bandas, estuvieron como poco activas incluso las bandas americanas, las grandes bandas americanas de pop-punk también estuvieron como poco activas y yo creo que un poco el hartazo de tanto género solista, por decirlo así, y de la gente necesitar un poquito volver a ver gente con instrumentos encima del escenario tocando y con propuestas más orgánicas”.

La agrupación señaló que una de las principales fortalezas del happy punk es su capacidad para conectar con las emociones de los jóvenes, especialmente mediante canciones que hablan de relaciones, inconformidad, amistad y situaciones cotidianas.

También consideran que las nuevas generaciones tienen mayores posibilidades de descubrir música de diferentes épocas gracias a las plataformas digitales, lo que permite que bandas con varios años de trayectoria encuentren nuevos seguidores.

Pignoise recuerda a Panda, Allison y División Minúscula

La relación de Pignoise con México también está marcada por la música que conocieron durante sus primeras visitas al país. Los integrantes recordaron que, cuando llegaron por primera vez en 2008, encontraron una escena de pop punk y rock alternativo que vivía uno de sus momentos de mayor popularidad.

Entre las agrupaciones mexicanas que llamaron su atención se encontraban División Minúscula, Panda y Allison, además de la banda chilena Kudai, cuya música también formaba parte de las preferencias juveniles de aquella época.

Uno de los recuerdos más importantes fue su participación en un evento de Los 40 Principales en el Estadio Azteca, donde coincidieron con Allison.

“Sí recuerdo, bueno yo me traje un montón de música, la primera que estuvimos en el 2008 me traje discos de División Minúscula, de Panda, de Allison, había otro grupo también, Kudai, me traje varios CDs pero no tuvimos oportunidad nada más que coincidimos con Allison en un evento de 40 Principales en el Estadio Azteca en 2008 y ahora sí que tenemos relación con Erik, con Erik Canales”.

La agrupación destacó que mantiene una relación con Erik, vocalista de Allison, lo que demuestra que los vínculos musicales construidos durante aquella etapa continúan presentes. Para Pignoise, la escena mexicana del pop punk fue una parte importante de sus primeras experiencias en Latinoamérica y uno de los motivos por los que recuerdan con especial cariño sus visitas al país.

Las nuevas generaciones también quieren escuchar pop punk

Aunque buena parte del público que conoció a Pignoise durante los años 2000 ahora es adulto, la agrupación considera que el happy punk conserva características que pueden resultar atractivas para los jóvenes de la actualidad.

La banda explicó que las nuevas generaciones tienen acceso a una enorme variedad de estilos musicales, pero que eso también les permite descubrir sonidos que no necesariamente forman parte de las tendencias comerciales predominantes.

Desde su perspectiva, la energía de las guitarras y el carácter rebelde de las canciones pueden conectar con adolescentes y jóvenes que buscan una propuesta diferente.

“Bueno, es que yo creo que es una música un poco rebelde, es para cuando tienes una edad que eres joven, pues yo creo que te gusta ese tipo de música, yo creo que los chavales como tienen acceso a todo tipo de música, yo creo que no lo tenían, no lo habían escuchado, porque bueno pues que ahora parece que en la radio pues se escucha más de intérpretes solistas, reggaetón, como otro tipo de música, y yo creo que cuando lo escuchan dicen, hostia esto es lo que realmente me gusta, es como música un poco rebelde y más y acorde a tu juventud”.

Los músicos también destacaron la importancia de los festivales especializados, pues consideran que estos espacios permiten reunir a seguidores de diferentes generaciones y fortalecer una comunidad alrededor del género.

“En España yo creo que tiene bastante mercado, la verdad que es que se están haciendo bastantes festivales, ves música de todo tipo, aquí en España lo que está pasando es festivales en los que puedes escuchar a un grupo de happy punk, junto con un intérprete solista, junto con un DJ, es como muy ecléctico, y yo creo que debería volver un poco como los festivales que hay en Estados Unidos y en México, que es como el Warped Tour que han hecho, que es todo grupos de happy punk y power punk, y la verdad que sería increíble, nosotros estamos muy en el rollo, porque la verdad que nos encanta y nos veríamos encantados a la fiesta”.

Aunque reconocen que actualmente existen eventos con carteles muy variados, les gustaría que hubiera más encuentros dedicados exclusivamente al pop punk y al happy punk.

¿Por qué Pignoise considera a México uno de sus países más importantes?

Uno de los aspectos que más sorprendió a los integrantes de Pignoise es que, pese a haber pasado tantos años sin realizar conciertos propios en México, su música continúa teniendo una presencia importante entre los oyentes nacionales.

De acuerdo con las métricas que compartieron durante la entrevista, México ocupa el segundo lugar entre los países donde la agrupación registra más seguidores y reproducciones, únicamente por detrás de España. Este dato resulta especialmente significativo porque la banda también cuenta con oyentes en Chile, Estados Unidos y otros mercados internacionales.

“México está en primer lugar después de España, es el lugar principal donde tenemos más seguidores, y nos ha sorprendido porque también tenemos en Chile, en Estados Unidos, en muchos países, pero los que más son México, es el que más, por eso estamos tan tan concienciados de abrir camino allí, y luego pues y luego Chile también, que nos ha sorprendido mucho, pero sí, el público mexicano es el que más aceptación tenemos y con el que más encantados estamos, la verdad”.

Para la agrupación, esta respuesta representa una motivación adicional para desarrollar nuevos proyectos en territorio mexicano y evitar que vuelva a pasar tanto tiempo entre una presentación y otra. Los músicos consideran que el público nacional se distingue por conocer profundamente las canciones de sus artistas favoritos y mantenerse pendiente de sus novedades, incluso cuando no realizan giras frecuentes por el país.

Pignoise promete regresar constantemente a México

El concierto del 11 de noviembre en el Foro Indie Rocks! no pretende ser una visita aislada. La banda explicó que uno de sus principales objetivos es establecer una relación más constante con sus seguidores mexicanos. Sin embargo, reconocieron que organizar presentaciones internacionales implica coordinar sus actividades musicales con otros compromisos profesionales.

Uno de esos compromisos corresponde a Álvaro Benito, vocalista y compositor de la agrupación, quien también trabaja como comentarista de futbol en televisión y participa en transmisiones de partidos de distintas competencias. A pesar de las dificultades para organizar sus agendas, los integrantes aseguran que están dispuestos a realizar los esfuerzos necesarios para visitar México con mayor frecuencia.

“No, la idea ahora es tener continuidad. Estar yendo, pues todo, es verdad que nosotros aquí, por culpa también del trabajo de Álvaro, que aparte de estar con el grupo, él también es comentarista de fútbol en televisión, entonces claro, narra los partidos de liga, de Champions, tenemos un tiempo muy determinado para ir, pero sí que haciendo un montón de esfuerzo, este año ya hemos conseguido estar en la presentación del La La Love You en mayo, estuvimos también finales de septiembre haciendo una visita, pues de promoción, estuvimos cuatro días allí. Ahora en noviembre regresamos al concierto y queremos, queremos regresar habitualmente, queremos tener una continuidad y un desarrollo en México, sobre todo porque se lo debemos a la gente que nos sigue, que todos estos años, son 15 años sin un concierto nuestro solo, han estado esperando”.

La banda recordó que aquella presentación de 2011 permanece entre sus conciertos favoritos debido a la respuesta del público, que cantó incluso canciones que no habían sido lanzadas como sencillos. Ese recuerdo, sumado a los mensajes recibidos durante los últimos años, se convirtió en una de las principales razones para concretar su regreso.

“Cada vez que sacábamos las fechas de la gira, ya casi me daba vergüenza anunciarlo, porque la mayoría de mensajes eran de México y ya se han olvidado de nosotros, y ya no regresan, y cuándo van a volver, y solamente por el cariño yo, ese concierto del 2011, lo tengo marcado como uno de los mejores de nuestra carrera, porque, porque recuerdo que salimos y la primera canción, que no era una canción que no era un single, la gente la cantó como si fuera, no sé, como si fuera uno de nuestros mayores éxitos, y esa sensación de que todo el mundo se sabía todas las canciones, del respeto con el que todo el mundo te habla cuando te bajas del escenario, la verdad es que nos dejó encantados y lo hemos vuelto a recibir más corto, porque fueron 20 minutos en el opening que hicimos para La La Love You, y estamos deseando, estamos un conciertazo y creo que lo vamos a disfrutar mucho todos”.

Pignoise busca conectar el pasado y el presente del happy punk

Después de más de dos décadas de trayectoria, una pausa de seis años y un regreso que los ha llevado nuevamente a los escenarios, Pignoise enfrenta una etapa en la que busca reconciliar su historia con una nueva generación de oyentes.

La agrupación sabe que muchas de sus canciones forman parte de la adolescencia de quienes crecieron durante los años 2000, pero también considera que el sonido del pop punk tiene posibilidades de seguir evolucionando.

Por eso, Las Ganas representa una declaración de intenciones: recuperar la energía de sus orígenes, ofrecer canciones pensadas para tocarse en vivo y demostrar que todavía existe espacio para las bandas que apuestan por guitarras, batería y letras cercanas a la vida cotidiana.

El concierto del 11 de noviembre en la Ciudad de México será una oportunidad para comprobar si esa conexión que recuerdan desde 2011 permanece intacta y si los nuevos seguidores también están dispuestos a sumarse a la fiesta.

Para Pignoise, el regreso al país significa recuperar un vínculo que nunca desapareció por completo. Y para quienes llevan años esperando volver a escucharlos, será la ocasión de revivir una etapa musical que sigue encontrando nuevas formas de hacerse escuchar.

Los músicos también destacaron la importancia de los festivales especializados, pues consideran que estos espacios permiten reunir a seguidores de diferentes generaciones y fortalecer una comunidad alrededor del género.

“En España yo creo que tiene bastante mercado, la verdad que es que se están haciendo bastantes festivales, ves música de todo tipo, aquí en España lo que está pasando es festivales en los que puedes escuchar a un grupo de happy punk, junto con un intérprete solista, junto con un DJ, es como muy ecléctico, y yo creo que debería volver un poco como los festivales que hay en Estados Unidos y en México, que es como el Warped Tour que han hecho, que es todo grupos de happy punk y power punk, y la verdad que sería increíble, nosotros estamos muy en el rollo, porque la verdad que nos encanta y nos veríamos encantados a la fiesta”.

Aunque reconocen que actualmente existen eventos con carteles muy variados, les gustaría que hubiera más encuentros dedicados exclusivamente al pop punk y al happy punk.

¿Por qué Pignoise considera a México uno de sus países más importantes?

Uno de los aspectos que más sorprendió a los integrantes de Pignoise es que, pese a haber pasado tantos años sin realizar conciertos propios en México, su música continúa teniendo una presencia importante entre los oyentes nacionales.

De acuerdo con las métricas que compartieron durante la entrevista, México ocupa el segundo lugar entre los países donde la agrupación registra más seguidores y reproducciones, únicamente por detrás de España.

Este dato resulta especialmente significativo porque la banda también cuenta con oyentes en Chile, Estados Unidos y otros mercados internacionales.

“México está en primer lugar después de España, es el lugar principal donde tenemos más seguidores, y nos ha sorprendido porque también tenemos en Chile, en Estados Unidos, en muchos países, pero los que más son México, es el que más, por eso estamos tan tan concienciados de abrir camino allí, y luego pues y luego Chile también, que nos ha sorprendido mucho, pero sí, el público mexicano es el que más aceptación tenemos y con el que más encantados estamos, la verdad”.

Para la agrupación, esta respuesta representa una motivación adicional para desarrollar nuevos proyectos en territorio mexicano y evitar que vuelva a pasar tanto tiempo entre una presentación y otra.

Los músicos consideran que el público nacional se distingue por conocer profundamente las canciones de sus artistas favoritos y mantenerse pendiente de sus novedades, incluso cuando no realizan giras frecuentes por el país.

Pignoise promete regresar constantemente a México

El concierto del 11 de noviembre en el Foro Indie Rocks! no pretende ser una visita aislada. La banda explicó que uno de sus principales objetivos es establecer una relación más constante con sus seguidores mexicanos.

Sin embargo, reconocieron que organizar presentaciones internacionales implica coordinar sus actividades musicales con otros compromisos profesionales.

Uno de esos compromisos corresponde a Álvaro Benito, vocalista y compositor de la agrupación, quien también trabaja como comentarista de futbol en televisión y participa en transmisiones de partidos de distintas competencias. A pesar de las dificultades para organizar sus agendas, los integrantes aseguran que están dispuestos a realizar los esfuerzos necesarios para visitar México con mayor frecuencia.

“No, la idea ahora es tener continuidad. Estar yendo, pues todo, es verdad que nosotros aquí, por culpa también del trabajo de Álvaro, que aparte de estar con el grupo, él también es comentarista de fútbol en televisión, entonces claro, narra los partidos de liga, de Champions, tenemos un tiempo muy determinado para ir, pero sí que haciendo un montón de esfuerzo, este año ya hemos conseguido estar en la presentación del La La Love You en mayo, estuvimos también finales de septiembre haciendo una visita, pues de promoción, estuvimos cuatro días allí. Ahora en noviembre regresamos al concierto y queremos, queremos regresar habitualmente, queremos tener una continuidad y un desarrollo en México, sobre todo porque se lo debemos a la gente que nos sigue, que todos estos años, son 15 años sin un concierto nuestro solo, han estado esperando”.

La banda recordó que aquella presentación de 2011 permanece entre sus conciertos favoritos debido a la respuesta del público, que cantó incluso canciones que no habían sido lanzadas como sencillos. Ese recuerdo, sumado a los mensajes recibidos durante los últimos años, se convirtió en una de las principales razones para concretar su regreso.

“Cada vez que sacábamos las fechas de la gira, ya casi me daba vergüenza anunciarlo, porque la mayoría de mensajes eran de México y ya se han olvidado de nosotros, y ya no regresan, y cuándo van a volver, y solamente por el cariño yo, ese concierto del 2011, lo tengo marcado como uno de los mejores de nuestra carrera, porque, porque recuerdo que salimos y la primera canción, que no era una canción que no era un single, la gente la cantó como si fuera, no sé, como si fuera uno de nuestros mayores éxitos, y esa sensación de que todo el mundo se sabía todas las canciones, del respeto con el que todo el mundo te habla cuando te bajas del escenario, la verdad es que nos dejó encantados y lo hemos vuelto a recibir más corto, porque fueron 20 minutos en el opening que hicimos para La La Love You, y estamos deseando, estamos un conciertazo y creo que lo vamos a disfrutar mucho todos”.

Pignoise busca conectar el pasado y el presente del happy punk

Después de más de dos décadas de trayectoria, una pausa de seis años y un regreso que los ha llevado nuevamente a los escenarios, Pignoise enfrenta una etapa en la que busca reconciliar su historia con una nueva generación de oyentes.

La agrupación sabe que muchas de sus canciones forman parte de la adolescencia de quienes crecieron durante los años 2000, pero también considera que el sonido del pop punk tiene posibilidades de seguir evolucionando.

Por eso, Las Ganas representa una declaración de intenciones: recuperar la energía de sus orígenes, ofrecer canciones pensadas para tocarse en vivo y demostrar que todavía existe espacio para las bandas que apuestan por guitarras, batería y letras cercanas a la vida cotidiana.

El concierto del 11 de noviembre en la Ciudad de México será una oportunidad para comprobar si esa conexión que recuerdan desde 2011 permanece intacta y si los nuevos seguidores también están dispuestos a sumarse a la fiesta.