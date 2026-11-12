Muere profesor dentro del CCH Sur de la UNAM; esto informó el plantel

La Dirección del CCH Sur confirmó el fallecimiento de uno de sus docentes dentro de las instalaciones del plantel. / Especial-CCH Sur

El docente perdió la vida mientras se encontraba dentro de las instalaciones del plantel; autoridades universitarias solicitaron apoyo médico y notificaron a la Fiscalía capitalina

El profesor Israel González Villegas murió dentro de las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el miércoles 11 de noviembre de 2026. Tras darse a conocer el fallecimiento, autoridades universitarias activaron los protocolos institucionales y notificaron a las instancias competentes.

La muerte del docente fue confirmada por la Dirección del Plantel Sur mediante un boletín publicado el 11 de noviembre y dirigido a la comunidad universitaria.

Posteriormente, la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades difundió una esquela para lamentar el fallecimiento de González Villegas, en la que compartió su nombre completo y sus años de nacimiento y muerte: 1976-2026.

¿Quién era Israel González Villegas, profesor del CCH Sur?

Israel González Villegas nació el 2 de febrero de 1976 y falleció el 11 de noviembre de 2026, a los 50 años.

El académico formaba parte del Departamento de Educación Física del CCH Sur, en el turno matutino. Su nombre también aparece en el directorio oficial de coordinadores de Educación Física del Colegio, donde está registrado como responsable de esa área en dicho turno.

La comunidad de Educación Física también publicó una esquela para despedirlo y expresar sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo.

CCH Sur emite comunicado tras muerte de profesor en instalaciones de la UNAM. / CCH Sur

¿Qué informó la UNAM sobre la muerte del profesor?

En el boletín dirigido a la comunidad del Plantel Sur, la Dirección confirmó que uno de sus docentes falleció dentro de las instalaciones escolares y señaló que se activaron inmediatamente los protocolos institucionales.

"De inmediato, se activaron los protocolos institucionales correspondientes y se notificó a las autoridades competentes, a quienes corresponde realizar las diligencias pertinentes", indicó el comunicado.

Por su parte, la Dirección General del CCH manifestó su pesar por la muerte del profesor y extendió sus condolencias a sus familiares, amigos y alumnos.

Hasta el momento, las autoridades universitarias no han informado públicamente las causas del fallecimiento ni han detallado las circunstancias en las que ocurrió.

Comunidad del CCH Sur despide a Israel González Villegas

Tras darse a conocer la noticia, distintas áreas de la comunidad universitaria compartieron mensajes de despedida para el docente.

El Departamento de Educación Física se unió a la pena de sus familiares, amigos y compañeros, mientras que la Dirección General del CCH publicó una esquela en la que reconoció su fallecimiento.

La institución también exhortó a estudiantes, profesores y trabajadores a mantenerse informados mediante los canales oficiales del plantel.