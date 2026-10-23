La diligencia fue reprogramada para el 18 de noviembre / Especial

La defensa señalÓ que todavía no ha tenido acceso a la totalidad de los datos de prueba del caso

El proceso judicial contra Lex Ashton, acusado por el homicidio de un estudiante y la tentativa de homicidio de un trabajador del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, volvió a retrasarse. Por cuarta ocasión, la audiencia intermedia fue suspendida y quedó programada para el próximo 18 de noviembre.

La diligencia se desarrollaba en las salas de oralidad del Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México, donde las partes debían avanzar en la revisión de las pruebas que podrían presentarse durante un eventual juicio oral.

Lex Ashton es acusado por el homicidio de un estudiante en el CCH Sur / Especial

De acuerdo con los abogados defensores, el nuevo aplazamiento se produjo porque el Ministerio Público no ha entregado la totalidad de los elementos probatorios a los que la defensa necesita acceder para preparar su estrategia jurídica.

¿Por qué aplazaron la audiencia de Lex Ashton?

La defensa sostuvo que todavía existe información relacionada con la investigación que no le ha sido mostrada por completo. Esta situación, señalaron los abogados, impide revisar integralmente los elementos reunidos por la Fiscalía y preparar sus argumentos para la siguiente etapa del procedimiento.

La audiencia intermedia es una fase clave del proceso penal, pues en ella el juez de control examina los medios de prueba ofrecidos por las partes y determina cuáles podrán utilizarse en el juicio oral.

La audiencia intermedia fue suspendida y quedó programada para el próximo 18 de noviembre / Especial

El objetivo es delimitar los elementos que serán considerados durante el debate judicial antes de que el caso avance a la siguiente etapa. Con la nueva suspensión, el procedimiento contra Ashton acumula cuatro aplazamientos durante esta fase.

Así han sido los aplazamientos del caso CCH Sur

La audiencia ya había sido diferida el 30 de septiembre, cuando el acusado no se presentó ante las autoridades debido a una afectación renal que requirió su traslado a un hospital.

Posteriormente, la diligencia se reanudó el 21 de octubre en el Reclusorio Oriente, pero volvió a suspenderse ese mismo día y fue reprogramada para el 22 de octubre. En esa fecha tampoco logró concluirse, de acuerdo con la información proporcionada sobre el proceso.

El nuevo aplazamiento extendió la espera hasta el 18 de noviembre, cuando se prevé que las partes puedan continuar con la audiencia intermedia.

La audiencia ya había sido diferida el 30 de septiembre, cuando el acusado no se presentó / Especial

¿De qué acusan a Lex Ashton?

El caso se remonta al 22 de septiembre de 2025, cuando un joven de 19 años ingresó con dos cuchillos a las instalaciones del CCH Sur, ubicado en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

De acuerdo con las investigaciones, el arma blanca habría sido transportada dentro de una mochila. Una vez en el plantel, el presunto agresor atacó a un estudiante de 16 años, identificado como Jesús Israel, quien murió a consecuencia de las lesiones.

Durante el mismo episodio, un trabajador de mantenimiento resultó herido cuando intentó intervenir para detener la agresión.